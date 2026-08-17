Agotadas las demás opciones, el delantero del Arsenal Gyokeres ha surgido como una posible solución para el campeón de España, según El Chiringuito. El atacante sueco llegó al Emirates con grandes expectativas tras una prolífica etapa en el Sporting CP, pero le ha costado mantener un papel fijo en el once titular a las órdenes de Mikel Arteta.

Gyokeres logró ver puerta en 20 ocasiones la pasada temporada, pero perdió su sitio en el once inicial en el tramo final de la pelea por el título, ya que Kai Havertz se convirtió en la referencia preferida del Arsenal. Esta falta de minutos garantizados volvió a quedar patente durante la victoria en la Community Shield ante el Manchester City, en la que Gyokeres se limitó a un cameo de 15 minutos saliendo desde el banquillo.

Fabrizio Romano añade que la especulación en torno al traspaso podría intensificarse durante la próxima quincena, a pesar de la actual falta de contacto oficial entre los dos clubes.



