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El Barcelona aguarda la decisión de Julián Álvarez, mientras el campeón de La Liga espera el cierre del mercado de fichajes
Laporta pone el reloj en marcha
Laporta ha presionado a Álvarez al fijar una fecha límite para su fichaje. El Barça ofreció 100 millones de euros, pero no quiere que este fichaje altere la estrategia de traspasos dirigida por Deco.
Según AS, el presidente ha marcado como plazo límite el final de julio para cerrar el fichaje. Así busca evitar una operación larga que deje al campeón de La Liga sin refuerzos si el acuerdo no se concreta en los últimos días del mercado.
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El Atlético se mantiene firme en su postura respecto a la venta
El Atlético no cede ante la presión de Cataluña. La directiva del Metropolitano insiste en que su delantero estrella no está en venta, sea cual sea la cifra que barajen los medios. Los rojiblancos rechazan negociar y ven irrelevante la oferta de 100 millones de euros para sus planes de futuro.
Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, ha criticado las tácticas del club catalán: «Conozco lo suficiente a su entorno como para ver que actúan ante medios y afición como parte de su circo privado, así que no me ofende».
«Tengo buena relación con su presidente y le pedí que desistiera, dejándole claro que Julián no está en venta».
El presidente Enrique Cerezo, amigo de Laporta, sentenció: «Todos sabemos dónde jugará Julián Álvarez el año que viene».
Ahora le toca mover ficha a Julián
Con ambos clubes firmes en sus posturas, la atención vuelve a centrarse en Álvarez. El delantero, que durante el Mundial insinuó su deseo de fichar por otro equipo para cumplir «su sueño», ha guardado silencio desde entonces para evitar polémicas.
El Barcelona cree que solo una petición formal del jugador rompería el punto muerto, pues sin presión directa de Álvarez cualquier negociación parece una quimera.
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Días clave para la planificación de Deco
A pocos días del plazo de julio, la tensión sube para todos los implicados en esta lucha por el fichaje. El área deportiva del Barcelona necesita certeza: seguir con Álvarez o elegir sus «interesantes» alternativas. Deco quiere cerrar la plantilla antes del inicio de la competición, pero el reloj corre en su contra. Todo indica que Álvarez volverá a Madrid tras sus vacaciones postmundial en un ambiente tenso.
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