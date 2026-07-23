El Atlético no cede ante la presión de Cataluña. La directiva del Metropolitano insiste en que su delantero estrella no está en venta, sea cual sea la cifra que barajen los medios. Los rojiblancos rechazan negociar y ven irrelevante la oferta de 100 millones de euros para sus planes de futuro.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, ha criticado las tácticas del club catalán: «Conozco lo suficiente a su entorno como para ver que actúan ante medios y afición como parte de su circo privado, así que no me ofende».

«Tengo buena relación con su presidente y le pedí que desistiera, dejándole claro que Julián no está en venta».

El presidente Enrique Cerezo, amigo de Laporta, sentenció: «Todos sabemos dónde jugará Julián Álvarez el año que viene».