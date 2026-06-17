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El Barcelona advierte de nuevo sobre el traspaso de Julián Álvarez, mientras el presidente del Atlético de Madrid mantiene el precio de 500 millones de euros
El Atlético se mantiene firme en cuanto a la valoración de Álvarez
La saga sobre Álvarez da un giro: el Atlético de Madrid reitera que «no está en venta». El Barcelona, que lo quiere como referente ofensivo bajo Flick, ya prepara una oferta superior a 135 millones de euros; sin embargo, el presidente colchonero, Enrique Cerezo, devuelve la presión al club azulgrana.
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Cerezo insta al Barcelona a revisar el contrato
Al referirse a los rumores que vinculan a su delantero estrella con el Barcelona, Cerezo fue tajante: «Julian es jugador del Atlético de Madrid. Quien lo quiera puede venir a ver la cláusula de rescisión y, si le interesa, lo fichará; si no, no lo hará. Parece que esta va a ser la historia del verano; todos sabéis perfectamente cómo están las cosas. Julián es jugador del Atlético de Madrid, y creo que seguirá siéndolo», declaró el presidente a través de El Desmarque.
Al mencionar la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, Cerezo elimina cualquier posibilidad de negociar un precio menor o fraccionado. Aunque el Barça confía en que una oferta de 135 millones más bonificaciones pueda convencer al Atlético, este no se sentará a negociar por menos de la cifra establecida legalmente.
Las tensiones se recrudecen en una disputa en las redes sociales
La batalla por el fichaje de Álvarez se ha intensificado entre Atlético y Barcelona. El Atlético respondió con sarcasmo al interés azulgrana publicando fichajes ficticios de Lamine Yamal y Pedri, y acusó al Barça de usar una «máquina de propaganda» para desestabilizar al jugador de cara a la próxima ventana de traspasos.
El Atlético alega que el Barça difunde «filtraciones calculadas» para rebajar el valor del jugador. En un comunicado mordaz, el club madrileño pidió a su afición que no «crea todo lo que ve, sobre todo si está relacionado con el Barça». Este enfrentamiento público sugiere que, de producirse, las negociaciones serán tensas.
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El Real Madrid se suma a la puja por la estrella argentina
Las complicaciones para el Barcelona crecen: no son los únicos interesados. Sorprendentemente, el Atlético rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid. Florentino Pérez, tras su reelección, prometió un «galáctico» y Álvarez era su prioridad.
El fracaso de la oferta blanca confirma que, por ahora, ni siquiera un récord basta para satisfacer las exigencias del Atlético. Con ambos rivales del Clásico desesperados por fichar al jugador de 26 años, es improbable que el precio baje pronto. El Barcelona debe elegir: renunciar a su objetivo o buscar financiación para un fichaje récord, pese a la vigilancia económica.