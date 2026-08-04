Torres ha hecho una declaración importante sobre su futuro a largo plazo en el club, al situar en la cúpula azulgrana la responsabilidad de iniciar las negociaciones para renovar su contrato. Durante la gira de pretemporada del club por Estados Unidos, el español de 26 años se mostró sincero sobre su situación y dejó entrever que está esperando una señal clara por parte de los directivos de que sigue siendo una pieza fundamental de su proyecto deportivo de cara al futuro.

En una entrevista con Sportico, según informó Mundo Deportivo, a Torres le preguntaron directamente por la posibilidad de firmar un nuevo contrato con el conjunto catalán. "El Barça tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir a negociar y, al final, todo se hablará", declaró Torres.







