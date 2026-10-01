La tensión de largo recorrido entre los dos clubes más grandes de España ha alcanzado un nuevo punto de ebullición después de la confirmación de la UEFA de que ha recibido un importante conjunto de documentos del Real Madrid. La documentación está relacionada con la investigación en curso sobre los pagos realizados por el Barcelona a Jose Maria Enriquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España. En una rápida réplica, el Barcelona emitió un comunicado para garantizar que el relato en torno al caso siga siendo preciso.

«La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente sobre el FC Barcelona», afirmó el club, en respuesta a las recientes especulaciones mediáticas que apuntaban a que la investigación se había ampliado o reactivado. El club aclaró que el proceso sigue vinculado a la investigación original iniciada en 2023, en la que se nombró a dos inspectores para examinar las anteriores operaciones financieras del club. Según la cúpula del Camp Nou, la situación actual no es más que la continuación de un procedimiento que lleva más de un año activo.