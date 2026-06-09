El Barça, Catar, Kuwait, Toulouse: por qué el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen recuerda a Xabi Alonso pese a su inusual trayectoria

El español es, en el buen sentido, un apasionado del fútbol. En su país muchos lo comparan con el legendario entrenador Pep Guardiola por su meticulosidad. El diario Sport relató que, de joven, Martínez hizo esperar a su novia María en su boda para jugar un partido con amigos. Finalmente se casaron, pese a su obsesión por el balón. «Llevo 15 años como entrenador. Mi mujer dice que es lo único que sé hacer de verdad, y tiene razón», admitió en una ocasión.
“Es una solución un poco sorprendente al principio”, admitió el director deportivo del B04, Simon Rolfes, al presentarlo el viernes. Pero, si se analizan las trayectorias de Carles y del Bayer 04, se ven muchos puntos en común. Martínez transmite pasión, entusiasmo y ambición; además, atreve a dar oportunidades a los jóvenes. En Francia dirigió un plantel muy internacional, algo que también tenemos aquí».
Además, el “ADN del Bayer” se ajusta al estilo de juego español, añadió Rolfes al referirse al próximo técnico español en el banquillo del Leverkusen. «Cuando empecé como director deportivo en 2018, era lógico acercarse a España», añadió Rolfes, quien recordó que los éxitos del fútbol español de clubes en las últimas dos décadas ya justifican esa elección.