Tras nombrar a Paolo Maldini director técnico de laselección y presidente del Club Italia, con Leonardo como asesor, solo falta elegir al nuevo seleccionador. Mientras se barajan los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini, «La Gazzetta dello Sport» vuelve a mencionar a Pep Guardiola.
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El banquillo de la selección italiana: surge la posibilidad de Pirlo
El diario deportivo menciona a Andrea Pirlo, opción ligada al deseo de Leonardo de ficharlo para el París en 2017. Además, en las últimas horas ha resurgido el nombre de Stefano Pioli, campeón de Italia con el Milan bajo la dirección de Maldini.
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