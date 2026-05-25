El Bank of Scotland presenta un billete de 20 libras dedicado a Scott McTominay, inspirado en su espectacular chilena contra Dinamarca en la fase de clasificación para el Mundial

El Bank of Scotland emitió un billete de 20 libras conmemorativo por el regreso de Escocia al Mundial. Es la primera vez desde 1998 que la selección masculina se clasifica, y el banco rinde homenaje colocando a McTominay en un lugar destacado.

Según la BBC, el diseño combina la estética tradicional de los billetes escoceses con un homenaje moderno a la campaña de clasificación. En el centro aparece una imagen inspirada en el espectacular primer gol del exjugador del Manchester United durante la victoria por 4-2 sobre Dinamarca en Hampden Park, resultado que hizo enloquecer a la Tartan Army y confirmó su plaza en el torneo de 2026.