AFP
Traducido por
«¡El balón no quería entrar!» - El seleccionador de España defiende su estrategia tras el sorprendente empate de Cabo Verde contra los campeones de Europa en el Mundial
Una noche de frustraciones para La Roja
El Mundial 2026 deparó el lunes una gran sorpresa: Cabo Verde frenó a la potente España. Pese a la diferencia de experiencia y prestigio, los africanos resistieron el asedio español, lo que llevó a De la Fuente a lamentar la falta de puntería de su equipo.
Tras el empate, el seleccionador español admitió que, a veces, la suerte no acompaña al equipo superior. «Debemos seguir mejorando. Generamos mucho, pero nos faltó frescura», explicó De la Fuente.
- Getty Images Sport
De la Fuente elogia la disciplina de Cabo Verde
España dominó la posesión, pero le costó penetrar la defensa rival. Marc Cucurella fue peligroso por la izquierda, aunque faltó el toque final. El entrenador elogió la resistencia de los debutantes durante los noventa minutos.
El técnico reconoció la dificultad táctica y declaró: «Es un equipo muy organizado, se replegaba en bloque bajo y es muy difícil crear espacios así. Aun así creamos ocasiones; faltó circulación para generar más, pero cuando el balón no quiere entrar, no entra. Hubo disparos, ocasiones y ganas de sentenciar rápido; sabemos que es muy difícil y que aquí cuesta mucho ganar».
Cómo gestionar el regreso de las jóvenes promesas
Sorprendió ver a Lamine Yamal y Nico Williams en el banquillo, sobre todo cuando la delantera titular no podía romper el empate. Ferran Torres falló lo imposible: un disparo al larguero desde seis metros que marcó un antes y un después. De la Fuente acabó lanzando a los dos jóvenes, pero ya fue tarde.
Al explicar su decisión, el técnico admitió que buscaba dosificar su preparación física tras las recientes lesiones. «Queremos darles minutos para que ganen confianza y así rindan mejor en los próximos partidos», aclaró De la Fuente, quien anticipó un mayor protagonismo de ambos a medida que avance la fase de grupos.
- AFP
De cara al futuro: Arabia Saudí
El empate presiona a España a dar lo mejor de sí en su segundo partido de grupo. Aunque el resultado decepciona a los campeones de Europa, el plantel reafirma su fe en la posesión. Los jugadores coincidieron con su seleccionador: hay que mejorar la definición en el último tercio.
El portero Unai Simón lo resumió así: «En la cabeza de todos, este partido lo debimos ganar». Ahora, España debe centrarse en su próximo duelo contra Arabia Saudí, donde solo sirve ganar para no complicar su pase a octavos.