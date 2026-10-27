Vargas considera que el segundo puesto que ocupó Kylian Mbappé demuestra que la excelencia individual no basta, sino que debe demostrar su capacidad para influir también en los éxitos colectivos.

Pero, por otro lado, Vargas cree que esto representa una muy buena noticia para el Real Madrid y su entrenador José Mourinho, que necesitan una versión «más hambrienta» de Mbappé para ganar títulos esta temporada, después de dos años sin conquistar ninguno.

Vargas afirmó: «Mbappé tenía argumentos para ganar el Balón de Oro, pero al final la victoria de Harry Kane fue el resultado más justo».

Y añadió: «Para Mourinho y el Real Madrid, que Mbappé perdiera el Balón de Oro es una noticia estupenda. Si lo hubiera ganado, habría sido una fuente de motivación menor durante esta temporada. Mourinho lo necesita hambriento, y 2027 debe ser su año».

Y matizó: «El mundo del fútbol está deseoso de otorgarle este premio a Kylian, pero no lo recibirá de regalo, tiene que merecerlo, y ya sabe que marcar goles no es suficiente. Debe liderar al Real Madrid y ganar títulos, preferiblemente la Liga de Campeones de Europa. Si lo consigue, no habrá ninguna duda en 2027».

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