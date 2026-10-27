Diego Vargas, periodista del portal "Defensa Central", considera que el resultado final del Balón de Oro de 2026 es justo, después de que Harry Kane se alzara finalmente con el premio.
Opina que el jugador inglés presentó la candidatura más completa, ya que a Mbappé y Lamine Yamal les faltó algo que los hiciera merecedores del galardón en la misma medida.
El capitán de la selección inglesa recibió el premio del Balón de Oro la noche de ayer, lunes, en el teatro London Palladium, mientras que Mbappé quedó en segunda posición y Lamine Yamal ocupó el tercer puesto, conformándose con obtener el premio al mejor talento joven por tercera vez consecutiva.