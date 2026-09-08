¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Balón de Oro incendia la prensa mundial: celebración, sorpresa y preguntas a granel

Real Madrid
Barcelona
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
L. Yamal
H. Kane
España
Francia
Alemania
Inglaterra

El Balón de Oro bajo la lupa

Arrancó oficialmente la carrera por alcanzar el trono del fútbol mundial de 2026, tras el anuncio de la revista francesa France Football de la lista definitiva de los 30 candidatos que competirán por el premio del Balón de Oro, cuyo ganador se dará a conocer en una esperada gala el próximo 26 de octubre. La lista vino a encender la mecha de la disputa entre las grandes estrellas del juego, en medio de una intensa presencia española con seis jugadores y un llamativo regreso de la leyenda argentina Lionel Messi.

En contraste, el anuncio desató una tormenta de polémica deportiva y mediática en todo el mundo debido a lo enormemente competitiva que resulta la lista y a las exclusiones inesperadas; y es que la presente edición registró la ausencia de nombres destacados que recorrieron a lo largo y ancho los terrenos de juego europeos y mundiales recientemente, encabezados por el portugués Cristiano Ronaldo y la estrella egipcia Mohamed Salah, además de las sorpresivas ausencias de varios artífices de los logros de clubes y selecciones durante la pasada temporada.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Celebración madridista por los seis españoles y sorpresa por la ausencia de los campeones de la Liga

    El diario español "Marca" destacó la nutrida presencia del fútbol español con 6 candidatos, celebrando el regreso de Lionel Messi a la carrera por el premio. Sin embargo, el periódico no ocultó su sorpresa por la inesperada ausencia de la dupla del Barcelona, Pedri y Raphinha, pese a su papel decisivo en la conquista del título de LaLiga la temporada pasada, y a la victoria del primero en el Mundial con la Roja. Asimismo, se detuvo en la continuidad de la ausencia de Cristiano Ronaldo por cuarto año consecutivo, junto a la exclusión de Mohamed Salah, que quedó cuarto en la edición pasada, y la ausencia de Désiré Doué, coronado con todos los títulos con el Paris Saint-Germain.

    • Anuncios
  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal sueña con devolver el Balón de Oro al Camp Nou tras años de ausencia

    Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" puso el foco en el trío del Barcelona nominado al premio: Lamine Yamal, Rodri y Pau Cubarsí, señalando que el galardón no entra en las vitrinas del club catalán desde 2019, cuando lo conquistó Messi por octava vez. El periódico consideró que Yamal cuenta con amplias opciones de abrazar el oro por primera vez pese a no haber superado los 19 años, en su tercera candidatura tras haber quedado subcampeón de Ousmane Dembélé el año pasado, extrañándose al mismo tiempo por la ausencia de Pedri, Raphinha y Dani Olmo.

  • ¿Pondrá el «carnicero del Bayern» fin a la sequía inglesa que se prolonga desde hace un cuarto de siglo?

    En Gran Bretaña, el diario "Daily Mail" se centró en la fuerte presencia del delantero Harry Kane tras su temporada histórica con el Bayern Múnich, en la que anotó 73 goles y lideró al equipo hacia la Bundesliga y la Copa, lo que le convierte en un rival difícil en la carrera, pese a la esperada competencia con sus compatriotas Declan Rice y Jude Bellingham.

    En el mismo contexto, el diario "Mirror" se preguntó si esta, la mejor temporada en la trayectoria de Kane, será suficiente para que sea el primer inglés en coronarse con el Balón de Oro desde el histórico logro de Michael Owen en 2001.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Conmoción en el Calcio y exhibición de poder del PSG

    La prensa italiana quedó sumida en un estado de decepción, ya que el diario "La Gazzetta dello Sport" mostró su malestar por la ausencia del portero Gianluigi Donnarumma frente a la presencia del guardameta caboverdiano "Vozinha", expresando su preocupación por la estrepitosa eliminación de los jugadores italianos, además de que la representación de la liga italiana se limitó a un único jugador del Inter de Milán.

    En cambio, el diario francés "L'Équipe" vivió un ambiente de celebración por el arrollador dominio parisino, después de que el Paris Saint-Germain se convirtiera en el primer club de la historia en estar representado por 9 jugadores en la lista durante dos años consecutivos.

  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Dobles ambiciones del Bayern Múnich y expectación por la promesa del futuro

    Del lado alemán, el diario "Bild" destacó la presencia de 4 jugadores del Bayern Múnich entre la lista de los 30 nominados, elogiando la fuerte representación del gigante bávaro en la cita mundial.

     El diario también prestó especial atención al ingreso del joven Lennart Karl en la lista de aspirantes al premio al mejor jugador revelación, situándolo como uno de los mayores talentos del futuro del fútbol alemán.