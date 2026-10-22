A pocos días de la gala del Balón de Oro, la comparación entre Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia parece una paradoja futbolística que resume una parte de la naturaleza de los grandes premios individuales. Esa parte nos dice con claridad: "No necesariamente quien protagoniza el logro europeo más destacado es el más presente en la carrera por los focos, del mismo modo que poseer el talento más deslumbrante no significa automáticamente tener la mejor trayectoria durante la temporada".

Yamal, la joya del Barcelona y uno de los talentos más apasionantes del mundo, llega a la gala rodeado de un enorme revuelo mediático y popular, mientras que Kvaratskhelia se sitúa en el otro lado de la escena, después de firmar una temporada europea excepcional con el Paris Saint-Germain, antes de recibir un duro golpe con una rotura del ligamento cruzado durante el último enfrentamiento entre ambos equipos, en una imagen dolorosa que se produjo ante los ojos del jugador hacia el que se dirigen todas las miradas como uno de los principales candidatos al premio.

Pero más allá de la empatía por la lesión de Kvara, o de la fascinación por el talento de Yamal, la comparación plantea una pregunta más importante: ¿qué hace que un jugador esté más cerca del Balón de Oro que otro? ¿El logro? ¿El rendimiento individual? ¿El talento? ¿O la capacidad de ocupar un mayor espacio en la conciencia popular y mediática?



