El balance de logros... El Mundial agrava los problemas del Barcelona

El Mundial 2026 ya preocupa al Barcelona: varios de sus jugadores internacionales sufrieron lesiones musculares en sus primeros partidos con las selecciones, y el club catalán aguarda con inquietud el resto del torneo.

El club tiene 16 futbolistas en la Copa, pero en los primeros días ya han sufrido lesiones o molestias tres de ellos, lo que preocupa al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, según el diario «Marca».

Estas lesiones reflejan el gran esfuerzo físico que realizaron los jugadores del Barça la temporada pasada para lograr Liga y Supercopa.