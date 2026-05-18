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El Austin FC despide al entrenador Nico Estévez y al director deportivo Rodolfo Borrell
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Una empresa de contratación deportiva ha contactado con
El club anunció el cambio el lunes tras perder 2-1 en casa ante Sporting KC, colista del Oeste con solo dos victorias en doce partidos. La derrota se sumó al 5-0 contra San Diego, la peor en la historia del club.
El lunes inició la búsqueda de un nuevo director deportivo y entrenador, mientras Davy Arnaud dirigirá de forma interina el partido del sábado contra St. Louis City SC. Para ello ha contratado a Excel Search & Advisory, división de búsqueda de ejecutivos de Excel Sports Management, y el proceso se desarrollará durante el parón de 60 días por el Mundial.
«Este equipo puede luchar por un puesto en los playoffs»
«Agradecemos a Rodo su incansable dedicación al club», declaró Anthony Precourt, director ejecutivo y propietario mayoritario del Austin FC. «Creemos que esta decisión beneficia al Austin FC. Nuestros aficionados y nuestra comunidad merecen un equipo ganador, y nuestro grupo de propietarios seguirá tomando las decisiones necesarias para lograr resultados sólidos y constantes en todas las competiciones».
«Nico ha sido un embajador de confianza para el Austin FC y para Austin durante su etapa como entrenador», añadió Precourt. «Creemos que este equipo puede luchar por un puesto en los playoffs y, dado nuestro rendimiento hasta ahora, es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos de clasificarnos este año y convertirnos en un equipo ganador constante en esta liga».
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Las estadísticas
Estevez fue contratado por el Austin FC en octubre de 2024 para dirigir el equipo en la temporada 2025. Tras dirigir al FC Dallas y ser asistente de la selección de Estados Unidos, llevó al club texano a los playoffs de 2025 como sexto de conferencia, aunque cayó en la primera ronda ante el Los Angeles FC.
Borrell, director deportivo desde 2023, había trabajado con Pep Guardiola en el Manchester City y antes reestructuró la cantera del Liverpool tras formarse en La Masía. Sin embargo, en Austin no logró armar un plantel competitivo dentro de los límites salariales de la MLS.
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¿Y ahora qué?
Tras visitar San Luis este sábado, el Austin FC se sumará al receso de la MLS por el Mundial, que durará casi dos meses. El siguiente partido será el 22 de julio, cuando reciba al Seattle Sounders.