El Austin FC despide al entrenador Nico Estévez y al director deportivo Rodolfo Borrell

El club anunció el cambio el lunes tras perder 2-1 en casa ante Sporting KC, colista del Oeste con solo dos victorias en doce partidos. La derrota se sumó al 5-0 contra San Diego, la peor en la historia del club.

El lunes inició la búsqueda de un nuevo director deportivo y entrenador, mientras Davy Arnaud dirigirá de forma interina el partido del sábado contra St. Louis City SC. Para ello ha contratado a Excel Search & Advisory, división de búsqueda de ejecutivos de Excel Sports Management, y el proceso se desarrollará durante el parón de 60 días por el Mundial.