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El Atlético estalla por el caso Álvarez: somos las únicas víctimas y estas son las probabilidades de venderlo al Barcelona

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Una postura firme e inquebrantable

El Atlético de Madrid ya no está dispuesto a guardar silencio. Tras meses de polémica en torno al futuro de Julián Álvarez, la indignación dentro del club madrileño ha salido a la luz con un mensaje de tono muy duro dirigido al jugador, su entorno y el Barcelona, que sigue presionando para hacerse con los servicios del delantero argentino.

Según declaraciones exclusivas al diario Marca, fuentes oficiales del Atlético consideran que el club se ha convertido en la principal parte perjudicada del caso, y rechazan de manera tajante el relato que presenta a Álvarez como la víctima.

Una fuente responsable dentro del club afirmó, en una declaración mordaz: "Se presenta al jugador como la víctima, pero la única víctima en el caso de Julián somos nosotros".

  • Atlético: el Barcelona nos perjudicó

    La indignación madridista no tiene que ver únicamente con la posible salida de Álvarez, sino con lo que la directiva del Atlético considera una forma inaceptable de gestionar el asunto desde hace meses.

    Fuentes del club aseguran a Marca que el Atlético ha sufrido perjuicios económicos y sociales a causa de la crisis, en medio de las continuas informaciones sobre el deseo del jugador de marcharse al Barcelona, mientras el conjunto catalán mantiene su interés en el delantero argentino.

    Las fuentes añadieron: «Nos han perjudicado económica y socialmente».

    El Atlético considera que lo que está ocurriendo ha superado los límites de las negociaciones normales entre clubes, después de que el asunto se convirtiera en una crisis constante que ha afectado a la imagen del club y a su relación con la afición.

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  • "0 %": el Atlético cierra la puerta al Barcelona

    En el más contundente de los mensajes del Atlético, fuentes del club aseguraron que la posibilidad de un traspaso de Álvarez al Barcelona ha quedado completamente descartada, al afirmar: "Hay un 0% de posibilidades de venderlo al Barcelona".

    Y no parece que la oferta presentada por el Barcelona, que ya había sido revelada por Joan Laporta con un valor de 100 millones de euros, sea capaz de cambiar la postura del Atlético, que insiste en que el asunto ya no está ligado al importe de la operación.

    La fuente añadió: "Este asunto no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la dignidad", en un claro mensaje de la directiva del Atlético de que el club no quiere entrar en ninguna negociación con el Barcelona por el jugador, por muy elevada que sea la oferta.

  • Una campaña de mentiras y verdades a medias

    Y el ataque del Atlético no se detuvo ahí, ya que fuentes del club acusaron a las partes implicadas en el caso de crear una narrativa mediática que no refleja toda la verdad.

    Las fuentes afirmaron: "Se ha creado una campaña llena de mentiras y verdades a medias, y el único que paga el precio es el Atlético".

    El club considera que la insistencia en hablar del sufrimiento del jugador y de su deseo de marcharse desvía la atención de los daños sufridos por el Atlético, sobre todo después de que el futuro de su gran estrella se haya convertido en un motivo constante de polémica.

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  • El Atlético responde a Álvarez y a su agente

    La ira del club también se dirigió al entorno del jugador, encabezado por su agente Fernando Hidalgo, a quien la directiva del Atlético considera que desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que condujeron a la situación actual.

    El club tiene la intención de actualizar la denuncia que había presentado anteriormente, para incluir los nuevos desarrollos y movimientos por parte del Barcelona y del agente del jugador, en un paso que confirma que el Atlético no pretende cerrar el caso en silencio.

    Marca señala también que Álvarez rechazó en marzo una oferta de renovación de su contrato que lo habría convertido en el jugador mejor pagado del equipo, ya que habría recibido 10 millones de euros en lugar de 7 millones.

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  • El Atlético puso una condición y la oferta no llegó

    En un intento por resolver el futuro del jugador, el Atlético había fijado una fecha límite para la llegada de una oferta por valor de 150 millones de euros sin contar las comisiones, y se suponía que la oferta debía llegar a las oficinas del club antes del 20 de junio.

    Pero eso no ocurrió.

    Por ello, el Atlético considera que ha ofrecido todo lo que podía ofrecer, y que el club ha sido la parte que ha seguido asumiendo las consecuencias de la crisis mientras continuaban los rumores sobre el traspaso de Álvarez al Barcelona.

  • A pesar del enfado, el Atlético respalda al jugador

    Y pese al duro tono ofensivo, el Atlético, según Marca, quiso separar su postura sobre el asunto del estado de salud del jugador.

    Tras la ausencia de Álvarez en el entrenamiento de hoy por sentirse indispuesto, el club aseguró que le brindará todo su apoyo y asistencia médica, y pondrá a su disposición sus dispositivos médicos hasta que esté listo para reincorporarse al grupo.

    Pero, al mismo tiempo, la directiva del Atlético muestra su malestar por la introducción de temas sensibles como la salud mental, la ansiedad y la depresión en medio de la crisis, subrayando que aborda estos asuntos con seriedad y que no abandonará al jugador cuando necesite ayuda.

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