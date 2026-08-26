El Atlético de Madrid ya no está dispuesto a guardar silencio. Tras meses de polémica en torno al futuro de Julián Álvarez, la indignación dentro del club madrileño ha salido a la luz con un mensaje de tono muy duro dirigido al jugador, su entorno y el Barcelona, que sigue presionando para hacerse con los servicios del delantero argentino.

Según declaraciones exclusivas al diario Marca, fuentes oficiales del Atlético consideran que el club se ha convertido en la principal parte perjudicada del caso, y rechazan de manera tajante el relato que presenta a Álvarez como la víctima.

Una fuente responsable dentro del club afirmó, en una declaración mordaz: "Se presenta al jugador como la víctima, pero la única víctima en el caso de Julián somos nosotros".