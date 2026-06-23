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El Atlético de Madrid valora intercambiar a Julián Álvarez por Viktor Gyökeres con el Arsenal, tras descartar vender al argentino al Barcelona
Los grandes clubes españoles bloquean el traspaso
La directiva del Estadio Metropolitano ha cambiado su estrategia sobre el delantero argentino. Tras las especulaciones que lo vinculaban con un traspaso a Cataluña, los responsables han cerrado esa vía, según COPE. El Atlético rechaza negociar con el Barcelona y se centra en Londres, donde prepara un intercambio que cumpla sus exigencias deportivas antes del cierre del mercado de fichajes de verano.
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Postura firme en materia de valor
Según informaciones de España, el club mantendrá una postura firme con el jugador si los pretendientes extranjeros no alcanzan su valoración.
Según el periodista Manolo Lama, los rojiblancos han descartado vender al delantero argentino al Barça por «cuestión de honor». La postura del club sigue siendo inflexible: la directiva asegura que «están dispuestos a mantener a Julián Álvarez en el club, aunque no juegue».
Se cerró un sensacional acuerdo de intercambio.
El acuerdo propondría que el delantero argentino pase al Emirates Stadium a cambio de una suma en efectivo, mientras que el goleador sueco Gyokeres iría al Metropolitano. El trato, de gran repercusión mediática, incluiría un pago adicional de unos 60 millones de euros.
El Atlético ve en el sueco la solución ideal, pues así incorporaría un «delantero centro puro y de pura raza».
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Se avecinan planes de reestructuración de la plantilla
Fichar un ‘9’ tradicional desencadenaría un efecto dominó en la delantera del club español. La llegada de Gyokeres permitiría vender a Alexander Sorloth, muy similar tácticamente. Así, Diego Simeone podría buscar un segundo delantero móvil.