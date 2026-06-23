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Adhe Makayasa

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El Atlético de Madrid valora intercambiar a Julián Álvarez por Viktor Gyökeres con el Arsenal, tras descartar vender al argentino al Barcelona

Fichajes
Julián Álvarez
V. Gyoekeres
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El Atlético de Madrid ha bloqueado el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona por orgullo. Ahora negocia con el Arsenal un intercambio que llevaría a Viktor Gyokeres a Madrid.

  • Los grandes clubes españoles bloquean el traspaso

    La directiva del Estadio Metropolitano ha cambiado su estrategia sobre el delantero argentino. Tras las especulaciones que lo vinculaban con un traspaso a Cataluña, los responsables han cerrado esa vía, según COPE. El Atlético rechaza negociar con el Barcelona y se centra en Londres, donde prepara un intercambio que cumpla sus exigencias deportivas antes del cierre del mercado de fichajes de verano.


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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Postura firme en materia de valor

    Según informaciones de España, el club mantendrá una postura firme con el jugador si los pretendientes extranjeros no alcanzan su valoración.

    Según el periodista Manolo Lama, los rojiblancos han descartado vender al delantero argentino al Barça por «cuestión de honor». La postura del club sigue siendo inflexible: la directiva asegura que «están dispuestos a mantener a Julián Álvarez en el club, aunque no juegue».

  • Se cerró un sensacional acuerdo de intercambio.

    El acuerdo propondría que el delantero argentino pase al Emirates Stadium a cambio de una suma en efectivo, mientras que el goleador sueco Gyokeres iría al Metropolitano. El trato, de gran repercusión mediática, incluiría un pago adicional de unos 60 millones de euros.

    El Atlético ve en el sueco la solución ideal, pues así incorporaría un «delantero centro puro y de pura raza».

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Se avecinan planes de reestructuración de la plantilla

    Fichar un ‘9’ tradicional desencadenaría un efecto dominó en la delantera del club español. La llegada de Gyokeres permitiría vender a Alexander Sorloth, muy similar tácticamente. Así, Diego Simeone podría buscar un segundo delantero móvil.