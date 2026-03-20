El Atlético de Madrid se interesa por fichar a Mason Greenwood este verano, mientras Diego Simeone pone sus ojos en una estrella del Marsella

El Atlético se prepara para un verano de importantes cambios en su línea de ataque. Tras el reciente rechazo por parte de la leyenda del club, Antoine Griezmann, a una oferta del Orlando City de la MLS, crece la sensación en el Metropolitano de que la mítica etapa del francés en la capital española podría estar llegando finalmente a su fin. Esta posible baja ha obligado a Simeone y al equipo de fichajes del Atlético a rastrear el mercado en busca de talentos de élite capaces de llenar un vacío tan grande.

Según informaciones de Cadena SER, Greenwood se ha convertido en un candidato serio para los rojiblancos. El club lleva mucho tiempo admirando al jugador de 24 años, desde su exitosa cesión en La Liga con el Getafe. Aunque el fichaje no se materializó en aquel momento, el Atlético ha seguido de cerca su evolución en Francia.