El Atlético de Madrid se dispone a presentar una oferta millonaria para renovar a Julián Álvarez, ante el interés del Barcelona y el Arsenal por su fichaje

Según «Marca», el Atlético de Madrid está decidido a asegurar el futuro de Álvarez, a pesar de que ya tiene un contrato hasta 2030 con una impresionante cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El club ha decidido actuar con firmeza ante los rumores sobre su posible traspaso, ofreciendo al jugador de 26 años un importante aumento salarial. Se espera que el acuerdo propuesto ascienda a aproximadamente 10 millones de euros por temporada, compuesto por un salario fijo de 9 millones de euros y un millón de euros adicional en primas por rendimiento fácilmente alcanzables. Este enorme paquete situaría al delantero a la altura de Jan Oblak como el jugador mejor pagado de la plantilla.