AFP
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El Atlético de Madrid rompe 20 años de mala racha ante el Barcelona al ganar en la Liga de Campeones a un rival que jugó con 10
Simeone rompe la maldición del Camp Nou
Durante dos décadas, el Camp Nou fue una fortaleza inexpugnable para el Atlético de Madrid. La sequía de victorias en Cataluña terminó el miércoles por la noche. Antes de este partido, el equipo madrileño llevaba 25 visitas sin ganar y su último triunfo databa de febrero de 2006, con Pepe Murcia.
El triunfo es clave para Simeone, que por fin gana en Barcelona. Tras soportar el arranque local, el ordenado Atlético aprovechó la superioridad numérica y encarriló la eliminatoria.
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La destitución de Cubarsi cambia las reglas del juego
El partido dio un giro radical justo antes del descanso, cuando el joven defensa Pau Cubarsi fue expulsado por una falta sobre Giuliano Simeone. La expulsión marcó un récord indeseado: se convirtió en el primer adolescente en ser expulsado dos veces en la Liga de Campeones. Así, el equipo de Hansi Flick quedó con una tarea titánica ante una de las defensas mejor organizadas del fútbol mundial.
Julian Álvarez castigó inmediatamente a los locales al marcar de falta, y el Atlético se fue al descanso con 1-0. A pesar de los esfuerzos del Barcelona por empatar en la segunda parte, la desventaja de jugar con 10 acabó pasando factura y los visitantes dictaron el ritmo del partido.
Sorloth remata la jugada
El Barcelona se lanzó al ataque buscando remontar, mientras el Atlético aguardaba paciente y letal al contraataque. Alexander Sorloth, que entró desde el banquillo, sentenció el partido con el 2-0 y silenció a la afición local. Su gol dio al equipo de Simeone el colchón necesario para el regreso en el Metropolitano.
Además, el triunfo rompe su racha negativa: nunca antes habían ganado en la Liga de Campeones a un rival de La Liga como visitante. Tras cinco intentos fallidos, a la sexta por fin vencieron.
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La historia se repite para los Rojiblancos
Los hinchas del Atlético ven este resultado como un gran presagio. En 2014 y 2016, el equipo eliminó al Barcelona en cuartos de la Liga de Campeones y llegó a la final bajo la dirección de Simeone.
Aunque el pase aún no está sellado, la afición ya sueña con una cuarta final y con alzar por fin la ansiada ‘Orejona’. Con dos goles de ventaja y el respaldo de su público en la vuelta, el Atlético parte como claro favorito para alcanzar las semifinales.