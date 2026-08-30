El Atlético de Madrid presenta una oferta oficial por el delantero de la Juventus Jonathan David con una propuesta de cesión con opción de compra mientras el canadiense abre la puerta a una salida de Turín

El Atlético de Madrid se ha convertido en el principal pretendiente de David cuando el mercado de fichajes de verano entra en sus últimas 48 horas. El gigante español ha presentado oficialmente una propuesta a la Juventus por el delantero canadiense, que llegó a Turín el verano pasado con grandes expectativas, pero no ha logrado encontrar un ritmo constante a las órdenes del técnico Luciano Spalletti.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, la oferta es una cesión inicial con opción de compra, y las conversaciones siguen en marcha sobre los detalles financieros concretos del acuerdo de compra definitiva.

El movimiento llega en un momento de gran convulsión en el ataque del Atlético de Madrid. Con Julián Alvarez muy vinculado a un sorprendente traspaso de última hora al Barcelona, Diego Simeone necesita refuerzos con urgencia para garantizar que su plantilla siga siendo competitiva.