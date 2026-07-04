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El Atlético de Madrid prepara una última oferta por Morten Hjulmand tras el rechazo del Sporting CP a una oferta de 35 millones de euros
El Atlético intensifica su interés por el capitán del Sporting
Según A Bola, el Atlético prepara una nueva oferta por Hjulmand que podría alcanzar los 40 millones de euros, cantidad que exige el Sporting CP. Tras rechazar una primera propuesta de 35 millones (30 fijos y 5 en variables), el club madrileño eleva la puja para convencer a los portugueses y cerrar el fichaje prioritario de Diego Simeone.
El presidente del Sporting, Frederico Varandas, se ha mantenido firme: pide 40 millones de fijo más bonus por objetivos. Con esta oferta sobre la mesa, se espera un acuerdo inminente.
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Cerrar el acuerdo antes de la pretemporada
Sporting, Atlético y Hjulmand buscan cerrar el traspaso cuanto antes. El objetivo es cerrar el traspaso la próxima semana, antes de que la plantilla de Rui Borges viaje al Algarve el 11 de julio. En Madrid, Simeone espera incorporarlo cuanto antes a su esquema táctico.
El internacional danés, clave en el mercado tras su etapa en Alvalade, llegó del Lecce, se hizo capitán y brilló por su inteligencia, recuperación y liderazgo. Su salida cierra una etapa dorada en Lisboa.
Adiós a Lisboa
Hjulmand ya se ha despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico. Tras tres años en el Sporting, el capitán, de 26 años, cree que su ciclo en el Estadio José Alvalade ha terminado. El internacional danés quería marcharse el año pasado, pero el club bloqueó su salida.
Cuando el Manchester United se interesó en 2025, el club se mantuvo firme; no obstante, le prometió dejarlo marchar este verano por un «precio favorable». Ahora, el exjugador del Lecce está listo para un reto mayor.
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El Atlético venció al Milán
Aunque se especuló con su fichaje por el AC Milan tras la llegada de Rubén Amorim, el Atlético es ahora el favorito para contratar al centrocampista defensivo.
En 141 partidos con el Lisboa, marcó 10 goles y dio 12 asistencias, y conquistó dos Primeira Liga y una Copa de Portugal.
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