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El Atlético de Madrid planea fichar en propiedad por 25 millones de euros a Jonathan David, cedido por la Juventus
El Atlético busca el fichaje definitivo de David
El Atlético ha quedado muy impresionado con David tras su llegada como cedido de la Juventus durante el mercado de fichajes de verano. El club español ya planea convertir su cesión en un traspaso definitivo al término de la temporada 2026-27.
Relevoasegura que el Atlético ha reservado 25 millones de euros en el presupuesto del próximo año para fichar en propiedad al internacional canadiense. La decisión llega después de que el delantero causara un impacto inmediato a las órdenes de Diego Simeone.
David llegó al Atlético en busca de un nuevo comienzo tras una única temporada difícil en la Serie A. Su rápida adaptación al fútbol español ha convencido a la directiva del club para actuar con rapidez y garantizar su continuidad a largo plazo.
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Superando su récord en la Serie A
El atacante de 26 años ha tenido un comienzo extraordinario en España: ha marcado o dado una asistencia en todos los partidos de Liga que ha disputado hasta ahora. Suma tres goles y dos asistencias en sus cuatro primeros encuentros ligueros con el club.
Esas cifras contrastan con su difícil primera temporada en Turín. David necesitó 19 partidos para participar en cinco goles tras llegar libre a la Juventus procedente del Lille.
Aunque terminó su única temporada en la Serie A con seis goles y cuatro asistencias, no logró cumplir las expectativas. Su buen momento en Madrid demuestra que está recuperando rápidamente su mejor acierto de cara a portería.
Los planes financieros ya están en marcha
El Atlético consiguió la cesión de David con una opción de compra de 25 millones de euros durante las negociaciones con la Juventus en verano. Ese mismo informe indica que el club ya ha reservado esa cantidad exacta en su planificación financiera futura.
El Atlético aún podría intentar negociar un precio más bajo con la Juventus antes de ejercer la opción de compra. Sin embargo, el club español está dispuesto a pagar la cantidad íntegra si es necesario para cerrar la operación.
La Juventus permitió la salida del delantero tras solo una temporada, cuando quedó claro que no entraba en sus planes principales. Un acuerdo definitivo por 25 millones de euros permitiría a todas las partes resolver su futuro sin complicaciones.
- AFP
Se avecina una temporada crucial
David intentará mantener su excepcional rendimiento mientras el Atlético compite en torneos nacionales y europeos esta temporada. Si prolonga su buen momento, afianzará aún más su posición como pieza clave de la plantilla.
Si mantiene sus buenas actuaciones, el Atlético tratará de cerrar los trámites del traspaso con la Juventus mucho antes de que venza el plazo de verano. Por ahora, el delantero está centrado en seguir construyendo sobre la sólida base que ha sentado en Liga.
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