¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

El Atlético de Madrid planea fichar en propiedad por 25 millones de euros a Jonathan David, cedido por la Juventus

Fichajes
J. David
Atlético Madrid
Juventus
Primera División
Serie A

El Atlético de Madrid ya planea cerrar el fichaje definitivo de Jonathan David tras su brillante inicio como cedido por la Juventus. El internacional canadiense ha causado un impacto inmediato en España, lo que ha llevado al club a preparar una operación de traspaso de 25 millones de euros.

  • El Atlético busca el fichaje definitivo de David

    El Atlético ha quedado muy impresionado con David tras su llegada como cedido de la Juventus durante el mercado de fichajes de verano. El club español ya planea convertir su cesión en un traspaso definitivo al término de la temporada 2026-27.

    Relevoasegura que el Atlético ha reservado 25 millones de euros en el presupuesto del próximo año para fichar en propiedad al internacional canadiense. La decisión llega después de que el delantero causara un impacto inmediato a las órdenes de Diego Simeone.

    David llegó al Atlético en busca de un nuevo comienzo tras una única temporada difícil en la Serie A. Su rápida adaptación al fútbol español ha convencido a la directiva del club para actuar con rapidez y garantizar su continuidad a largo plazo.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Superando su récord en la Serie A

    El atacante de 26 años ha tenido un comienzo extraordinario en España: ha marcado o dado una asistencia en todos los partidos de Liga que ha disputado hasta ahora. Suma tres goles y dos asistencias en sus cuatro primeros encuentros ligueros con el club.

    Esas cifras contrastan con su difícil primera temporada en Turín. David necesitó 19 partidos para participar en cinco goles tras llegar libre a la Juventus procedente del Lille.

    Aunque terminó su única temporada en la Serie A con seis goles y cuatro asistencias, no logró cumplir las expectativas. Su buen momento en Madrid demuestra que está recuperando rápidamente su mejor acierto de cara a portería.

  • Los planes financieros ya están en marcha

    El Atlético consiguió la cesión de David con una opción de compra de 25 millones de euros durante las negociaciones con la Juventus en verano. Ese mismo informe indica que el club ya ha reservado esa cantidad exacta en su planificación financiera futura.

    El Atlético aún podría intentar negociar un precio más bajo con la Juventus antes de ejercer la opción de compra. Sin embargo, el club español está dispuesto a pagar la cantidad íntegra si es necesario para cerrar la operación.

    La Juventus permitió la salida del delantero tras solo una temporada, cuando quedó claro que no entraba en sus planes principales. Un acuerdo definitivo por 25 millones de euros permitiría a todas las partes resolver su futuro sin complicaciones.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRIDAFP

    Se avecina una temporada crucial

    David intentará mantener su excepcional rendimiento mientras el Atlético compite en torneos nacionales y europeos esta temporada. Si prolonga su buen momento, afianzará aún más su posición como pieza clave de la plantilla.

    Si mantiene sus buenas actuaciones, el Atlético tratará de cerrar los trámites del traspaso con la Juventus mucho antes de que venza el plazo de verano. Por ahora, el delantero está centrado en seguir construyendo sobre la sólida base que ha sentado en Liga.

Próximos partidos
ESP

ESP

Primera División

17 oct 2026

ATM

ATM

JUV

JUV

Serie A

18 oct 2026

LAZ

LAZ