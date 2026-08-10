El Atlético de Madrid lanza una oferta de 35 millones de euros por la estrella del Lille Matias Fernandez-Pardo mientras se intensifica el interés de la Premier League

El interés del Atlético podría ser el catalizador que desate una guerra de ofertas, especialmente con potencias de la Premier League siguiendo de cerca la situación. Recientemente ha salido a la luz que el Arsenal competirá con el Liverpool por el codiciado extremo, ya que ambos clubes ingleses buscan añadir profundidad y calidad a sus respectivas bandas. Con el Atlético moviendo ahora ficha, el Arsenal y el Liverpool podrían verse obligados a acelerar sus propios planes para no dejar escapar al joven talento.

Para el Arsenal, Fernandez-Pardo representa otra incorporación de gran potencial para una plantilla que ya ha registrado una inversión significativa en las bandas este verano. Del mismo modo, según se informa, el Liverpool está interesado en dar un nuevo impulso a su ataque bajo su nueva estructura de gestión.