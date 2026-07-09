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El Atlético de Madrid iguala los 50 millones de euros que pide el Mason Greenwood, pero el Fenerbahçe sigue siendo el principal candidato, mientras que el Marsella espera que se tome una decisión sobre el traspaso esta semana
El Atlético de Madrid se suma a la puja
El Atlético ha igualado la valoración del Marsella por Greenwood: 45 millones fijos más 5 en variables, según L’Équipe. Pero el acuerdo es complejo por las comisiones de agentes y una cláusula de participación en una futura venta que el Marsella pactó con el jugador.
Pese al esfuerzo económico del Atlético, el Marsella analiza la estructura del acuerdo para maximizar su beneficio neto, ya que las deducciones por honorarios de intermediarios hacen que la oferta global, aunque considerable, aún se compare con otras propuestas sobre la mesa.
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El Fenerbahçe sigue en cabeza
El Fenerbache lidera la puja pese a ofrecer 40 millones más bonificaciones, algo menos que el Atlético. Su propuesta no incluye comisiones de agente: los representantes de Greenwood habrían renunciado a su porcentaje a cambio de un contrato de cuatro años, lo que aumenta la ganancia neta para el Marsella.
La nueva directiva del club ha hecho del jugador de 24 años su prioridad este verano y, tras convencer a su abogado, Martin Budworth, su oferta gana fuerza. Aunque Greenwood se sentía atraído por el prestigio del Atlético, la magnitud de la propuesta turca empieza a inclinar la balanza.
Se acerca el momento de la decisión en Marsella
Todas las partes presionan para tener una respuesta definitiva en las próximas 24-48 horas. Estambul está electrizada: las redes, tras confundir un avance del fichaje de baloncesto con el de Greenwood, hierven. Se percibe que el gigante turco debe fichar al inglés o enfrentará la ira de una afición que espera una estrella.
L'Équipe cita a una fuente cercana a las negociaciones, que asegura que, por ahora, la balanza se inclina a favor del equipo de la Super Lig: «Las partes quieren una decisión este jueves. La balanza se inclina hacia el Fener...»
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El Manchester United y el Getafe esperan su parte
Cualquier acuerdo final afectará al Manchester United, que se reservó un 40 % de participación en una futura venta de Greenwood cuando fichó por el Marsella. El club francés ha intentado rebajar esa cifra al 30 % o 35 % para retener más ingresos, pero no está claro que el United o INEOS lo acepten a estas alturas.
Además, el Getafe recibirá un porcentaje como parte de la compensación por su papel en la recuperación del jugador durante la temporada 2023-24. «Es tarde para renegociar con el Manchester», admitió un directivo del Marsella a mediados de mayo. «Habría sido necesario iniciar las conversaciones antes de que el OM se encontrara en una situación financiera que le obligara a vender de forma urgente».
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