El Atlético de Madrid ficha a Lamine Yamal, Raphinha y Pedri, y critica al Barcelona por una campaña contra Julián Álvarez

La campaña llamó rápido la atención en internet y fue parte de la respuesta del Atlético a los rumores que vinculaban a Álvarez con el Barcelona para el mercado de verano. El club publicó un comunicado en redes sociales: «Y recordad, solo nos llevó cinco minutos crear esta publicación falsa. Vivimos en una época en la que la realidad puede ser alterada. No creáis todo lo que veis, sobre todo si implica al Barça.

Además, desmentimos rotundamente haber ofrecido al director deportivo del Barça incorporarse a nuestro equipo de ojeadores en Brasil. El Atlético de Madrid jamás haría eso. En cambio, desde hace meses sufrimos una campaña implacable contra uno de nuestros jugadores.

Filtraciones calculadas, noticias falsas, falta de respeto constante, la versión culé de la maquinaria propagandística inventando historietas, llamadas telefónicas antes de los enfrentamientos directos… Pero, por supuesto, tampoco se nos ocurriría tener al vicepresidente de los árbitros en nómina ni recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES».







