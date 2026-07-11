AFP
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El Atlético de Madrid confirma el fichaje de Morten Hjulmand, procedente del Sporting CP, por 40 millones de euros
El Atlético ficha a un centrocampista que llevaba tiempo en su punto de mira
El Atlético ha confirmado el fichaje de Hjulmand, procedente del Sporting, tras alcanzar un acuerdo que, según informa «Marca», asciende a 40 millones de euros. El internacional danés ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031, tras superar con éxito el reconocimiento médico. El jugador, de 27 años, llega para reforzar el centro del campo defensivo, tras valorar otras opciones como João Gomes, del Wolverhampton.
El Atlético destaca las cualidades de Hjulmand
El Atlético anunció el fichaje de Morten Hjulmand, centrocampista de 27 años, destacando su potencia física, capacidad de recuperación y lectura de juego. El club subrayó que estas cualidades potencian su anticipación y distribución del balón.
«El Atlético de Madrid y el Sporting CP han llegado a un acuerdo para el traspaso de Morten Hjulmand, que ha fichado por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031», reza el comunicado oficial del club. «Este centrocampista defensivo diestro, de 27 años, destaca por su fuerza física, su capacidad para recuperar el balón y su lectura del juego, lo que potencia su capacidad de anticipación y su distribución del balón. ¡Bienvenido, Hjulmand!».
Un líder de probada solvencia se une a la plantilla de Simeone
Hjulmand se formó en la cantera del FC Copenhague y debutó como profesional con el Admira Wacker de Austria. En 2021 fichó por el Lecce, donde ayudó al equipo a ascender a la Serie A y, con 23 años, se convirtió en el capitán más joven de la historia del club y el segundo más joven de la Serie A, solo tras Francesco Totti.
Después fue capitán del Sporting, donde jugó 141 partidos y ganó dos ligas y una Copa de Portugal. Debutó con Dinamarca en septiembre de 2023 y ya suma 27 internacionalidades. Su fichaje aumenta la competencia en el centro del campo del Atlético, junto a Koke, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, y ofrece a Simeone otra opción defensiva.
- Getty Images Sport
Hjulmand se prepara para su nueva etapa en el Atlético
Hjulmand ya visitó las instalaciones del Atlético y se unirá de inmediato a sus nuevos compañeros en la pretemporada. Se espera que el centrocampista peleé por un puesto clave en el equipo de Simeone, mientras el Atlético se prepara para las competiciones nacional y europea, y su experiencia en Dinamarca, Austria, Italia y Portugal debería facilitarle la adaptación a La Liga.
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