El Atlético de Madrid completa el fichaje del defensa del Tottenham Cristian Romero con un contrato hasta 2031

Romero deja el Tottenham tras cinco temporadas memorables en Londres. Se incorporó inicialmente a los Spurs en calidad de cedido para la temporada 2021-22 antes de hacer permanente el traspaso y acumular un total de 156 apariciones, 13 goles y siete asistencias con el club.

Su mayor logro en Inglaterra llegó durante la temporada 2024-25, cuando ayudó al Tottenham a ganar la Europa League. El triunfo supuso el primer trofeo europeo de los Spurs en 31 años. Romero fue reconocido como el mejor jugador de la Europa League y también como el jugador más destacado de la final, consolidando su estatus como uno de los mejores defensas de Europa.