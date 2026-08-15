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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Atlético de Madrid completa el fichaje del defensa del Tottenham Cristian Romero con un contrato hasta 2031

Fichajes
C. Romero
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El Atlético de Madrid ha completado el fichaje del central del Tottenham Hotspur Cristian Romero con un contrato de larga duración hasta junio de 2031. El internacional argentino de 28 años deja Londres tras cinco temporadas, después de haber llevado al Tottenham Hotspur a conquistar la UEFA Europa League en 2025.

  • El Atlético completa el fichaje de Romero

    El Atlético ha oficializado el traspaso del central Romero procedente del Tottenham. El internacional argentino de 28 años ha firmado un contrato de larga duración que se extiende hasta el 30 de junio de 2031. El defensa diestro superó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas-Invictum de Madrid. Después se desplazó a las oficinas del club en el Riyadh Air Metropolitano para completar formalmente la operación. Según se informa, el Atlético fue firmado por Los Rojiblancos por una cantidad que alcanza los 40 millones de euros.



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  • Cristian Romero Tottenham Atletico Madrid 2025Getty Images Sport

    Cinco exitosos años en el norte de Londres

    Romero deja el Tottenham tras cinco temporadas memorables en Londres. Se incorporó inicialmente a los Spurs en calidad de cedido para la temporada 2021-22 antes de hacer permanente el traspaso y acumular un total de 156 apariciones, 13 goles y siete asistencias con el club.

    Su mayor logro en Inglaterra llegó durante la temporada 2024-25, cuando ayudó al Tottenham a ganar la Europa League. El triunfo supuso el primer trofeo europeo de los Spurs en 31 años. Romero fue reconocido como el mejor jugador de la Europa League y también como el jugador más destacado de la final, consolidando su estatus como uno de los mejores defensas de Europa.

  • Pedigrí contrastado en el fútbol internacional

    Nacido en Córdoba, Argentina, Romero comenzó su carrera profesional en Club Atlético Belgrano en 2016. Más tarde se marchó a la Serie A con el Genoa antes de fichar por la Juventus en 2019, y posteriormente disfrutó de impresionantes cesiones de vuelta al Genoa y después al Atalanta.

    Durante su etapa en el Atalanta en la temporada 2020-21, el defensa fue nombrado mejor defensa de la Serie A. Sus actuaciones de élite en Italia allanaron el camino para su traslado a Inglaterra. Romero también presume de un éxito notable con Argentina, con 58 internacionalidades absolutas. Nunca ha terminado por debajo del segundo puesto en ningún torneo internacional, al conquistar el Mundial de 2022, dos títulos de la Copa América y la Finalissima, además de un subcampeonato en el Mundial de 2026.

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  • RomeroGetty Images

    Preparándose para un nuevo capítulo en Madrid

    Con su contrato firmado hasta junio de 2031, Romero se dispone ahora a integrarse en la plantilla del Atlético a las órdenes de Diego Simeone de cara a la nueva temporada. En el club español creen que su vasta experiencia internacional, su perfil físico y su autoridad defensiva reforzarán de forma significativa su línea defensiva. La llegada de Romero marca una nueva y emocionante etapa para el defensa, que se prepara para ponerse a prueba en LaLiga tras su éxito en la Serie A y la Premier League.

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