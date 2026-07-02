AFP
Traducido por
El Atlético de Madrid baraja fichar a Mason Greenwood, mientras el Barcelona persigue a Julián Álvarez
El Barcelona se interesa por Álvarez, mientras que el Atlético tiene en el punto de mira a Greenwood
El Barcelona intensifica su interés en Álvarez tras la marcha de Lewandowski. Según SPORT, el Atlético ya busca alternativas. Álvarez, concentrado en su segundo Mundial con Argentina, suma dos Copas América y una Liga de Campeones.
Desde su llegada procedente del Manchester City, donde marcó 36 goles en 103 partidos, el delantero ha anotado 49 tantos en 106 encuentros con el Atlético. Aunque el club insiste en que no quiere venderlo, ya prepara alternativas y Greenwood encabeza la lista.
- AFP
Simeone planea una renovación ofensiva con el goleador Greenwood
Según Sport, Simeone ve a Greenwood como una gran opción ofensiva. La salida inesperada de Griezmann y Nico González aumenta la urgencia del Atlético por fichar refuerzos de calidad. Greenwood relanzó su carrera tras dejar el Manchester United: marcó 10 goles en 36 partidos con el Getafe y, en julio de 2024, el Marsella lo fichó por 26,6 millones de libras.
En Francia ha brillado: fue máximo goleador de la Ligue 1 2024-25 con 21 tantos y, en total, suma 48 goles en 81 partidos con el Marsella, lo que lo confirma como uno de los delanteros más peligrosos de Europa.
Laporta confirma la oferta del Barcelona por Álvarez
La posibilidad de que Álvarez fiche por el Barcelona sigue creciendo tras marcar 20 goles en 49 partidos la temporada pasada. Joan Laporta ha confirmado que se presentó una oferta oficial, que el Atlético rechazó. El presidente azulgrana explicó: «El Atlético conoce la oferta; entendemos que no lo venda porque no tiene alternativas. Cuando las tenga, si la oferta sigue en pie, estaríamos interesados». Fichar a Greenwood eliminaría ese obstáculo, aunque el Manchester United conserva una cláusula de participación en la venta de hasta el 50 % por su traspaso al Marsella.
- Getty Images
¿Qué les depara el futuro a Álvarez y Greenwood?
El Barcelona aguardará a que el Atlético avance en su interés por Greenwood antes de presentar una segunda oferta por Álvarez. Si Simeone cierra el fichaje del inglés, se desatará un efecto dominó en el mercado. Ahora todos miran al Marsella, que debe autorizar el regreso de Greenwood a España.