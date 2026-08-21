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El Atlético de Madrid ACEPTA vender a Julián Álvarez al Arsenal, pero el delantero dice NO pensando en el fichaje soñado por el Barcelona
El fichaje del Arsenal, bloqueado por la preferencia de Alvarez
En un giro sensacional del mercado de fichajes de verano, el Atlético de Madrid ha abierto la puerta a que Alvarez se una al Arsenal, según Mundo Deportivo. Ahora se dice que el gigante español está dispuesto a dar luz verde a un movimiento al Emirates Stadium, que podría incluir un intercambio por Viktor Gyokeres, mientras Diego Simeone busca resolver una situación que se ha vuelto cada vez más insostenible en el Metropolitano.
Sin embargo, la información añade que Alvarez se mantiene firme en que solo dejará la capital española para ir al Barcelona, un club que considera su destino «soñado». Esta postura llega tras un verano de fricción en el que el ex del Manchester City dejó claros sus sentimientos en el escenario internacional.
- ZUMA Press Wire
El Barcelona pone fin a la persecución de Alvarez
Aunque el jugador está desesperado por marcharse a Cataluña, la cúpula del Atlético se ha mostrado mucho más reacia a negociar con sus rivales nacionales. En consecuencia, según los informes, el Barça ha aparcado sus intentos de fichar al delantero después de que los rojiblancos rechazaran a principios de este mercado una importante oferta de 100 millones de euros (86 millones de libras).
El CEO del Atlético, Miguel Angel Gil Marin, se ha mantenido públicamente desafiante respecto a la tasación del delantero, al señalar su astronómica cláusula de rescisión de 500 millones de euros como la única vía de salida. «No queremos traspasarlo», afirmó Gil Marin. «No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 millones o 200 millones. No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar adecuado para Julian y de que Julian es el delantero centro del Atlético de Madrid. Queremos quedárnoslo».
La afición se vuelve contra la estrella que quiere marcharse
El ambiente en el Metropolitano se ha enrarecido notablemente a medida que el mercado de fichajes entra en su recta final. Durante la victoria por 2-0 del Atlético sobre el Málaga en la jornada inaugural de La Liga 2026-27, la ausencia de Alvarez provocó una reacción de la grada que dejó en evidencia la creciente fractura. Un sector de la afición local dirigió silbidos y cánticos hostiles hacia el argentino, al que Simeone dejó fuera por completo de la convocatoria.
Simeone abordó la situación después del partido y no quiso esquivar la tensión. "Tengo un gran respeto por nuestra gente", declaró el entrenador. "Estamos abiertos, como siempre decimos, a posibilidades concretas. Lo sabéis después de 15 años, siempre digo que hasta que se cierre el mercado estoy abierto a cualquier cosa que pueda pasar. Eso no significa que esté hablando de ningún individuo en concreto, ¿está claro?"
- AFP
¿Problemas de forma física o tácticas de mercado?
Oficialmente, Alvarez se quedó fuera de la convocatoria por falta de ritmo de competición tras sus actuaciones con Argentina, con la que alcanzó la final del Mundial. Simeone explicó la ausencia y dijo: "No creemos que Julian Alvarez esté en condiciones adecuadas para jugar o participar en el partido de mañana. Esperemos que, durante estos próximos cuatro días, siga progresando y estemos más cerca de donde queremos que esté".
Sin embargo, el momento de la ausencia, unido a las informaciones sobre un acuerdo con el Arsenal, ha levantado sospechas en toda Europa. Pese al optimismo público del técnico sobre la construcción de una plantilla fuerte, la realidad es que el futuro del argentino sigue siendo la mayor incógnita sobre el club. Con el cierre del mercado acercándose, el Atlético debe decidir si fuerza el movimiento al Arsenal, si cede ante el interés del Barcelona o si, de algún modo, reintegra a un jugador que claramente ha puesto sus miras en un futuro lejos de Madrid.
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