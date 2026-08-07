El Atlético de Madrid abre conversaciones por el capitán del Tottenham, Cristian Romero, mientras Diego Simeone apunta a la estrella argentina

El intento del Atlético por fichar a Romero se enfrenta a la competencia del gigante de la Serie A Inter de Milán, que también quiere hacerse con sus servicios. El defensa, que disputó los siete partidos durante el camino de Argentina hasta la final del Mundial el mes pasado, vivió una campaña complicada a nivel de club: vio dos tarjetas rojas con el Tottenham, que terminó 17º, y se perdió el tramo final por una lesión de rodilla, mientras su compañero en la zaga Micky van de Ven se acerca a un nuevo contrato de cinco años.