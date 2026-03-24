El Athletic Club mantiene conversaciones avanzadas con el exentrenador del Borussia Dortmund para sustituir a Ernesto Valverde

Según informa el diario «Bild», Edin Terzic estaría a punto de volver a los banquillos con el Athletic de Bilbao, equipo de La Liga. Tras dejar el Borussia Dortmund en el verano de 2024, el técnico germano-croata ha trabajado como comentarista televisivo para Amazon Prime y RTL, pero ahora parece que tomará las riendas en San Mamés a partir de julio de 2026.

La decisión se produce después de que el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, haya calificado a Terzic como la «solución de ensueño» para liderar al club en su próxima etapa. Aunque se han barajado varios nombres para el puesto, las negociaciones con el exentrenador del BVB han avanzado rápidamente en los últimos días, lo que sugiere que el acuerdo podría cerrarse en un futuro próximo.



