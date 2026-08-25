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El Athletic Club iguala un indeseado récord defensivo tras la derrota por 3-1 ante el Sevilla en el estreno de La Liga
Una apertura de pesadilla en San Mamés
El Athletic Club sufrió un inicio complicado en la nueva temporada de LaLiga tras caer por 3-1 ante el Sevilla en San Mamés. El partido tomó un rumbo desastroso muy pronto, cuando el defensa Yuri Berchiche vio la roja directa a los 11 minutos. Obligado a jugar con diez hombres durante más de 80 minutos, el equipo de Edin Terzic tuvo problemas para contener el persistente ataque del Sevilla. Los errores individuales resultaron muy costosos, ya que los leones igualaron de inmediato un negativo registro defensivo de la pasada campaña.
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Quedaron al descubierto las fragilidades defensivas
La pasada temporada, el Athletic solo encajó tres goles en casa en una única ocasión, durante una derrota por 3-0 ante el Real Madrid. Esa solidez defensiva se ha evaporado rápidamente, con el Sevilla batiendo tres veces la portería de Unai Simón gracias a los goles de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Al margen de la temprana tarjeta roja, hubo errores decisivos, entre ellos la concesión de Aitor Paredes, la falta de concentración de Simón en el primero y el desafortunado taconazo de Jesus Areso que condujo al tercero. Terzic tiene una tarea urgente por delante para recuperar la zaga infranqueable que le valió a Simón el Trofeo Zamora en 2023-24 y que encajó menos goles en 2024-25.
Las crecientes preocupaciones defensivas
El desplome en la jornada inaugural refleja las preocupantes vulnerabilidades defensivas que lastraron al Athletic durante toda la temporada 2025-26, en la que encajó 58 goles, el quinto peor registro defensivo de la categoría. Aunque Aitor Paredes logró recortar distancias en la segunda parte, el daño ya estaba hecho. Terzic debe corregir cuanto antes estos fallos estructurales si el club vasco quiere recuperar la solidez que en su día convirtió San Mamés en una fortaleza inexpugnable.
- Ricardo Larreina Amador
Una visita complicada al Barcelona a continuación
El alivio no llegará fácilmente, ya que el Athletic afronta un giro rápido y formidable con un viaje para medirse al Barcelona el jueves. El Barcelona llega al encuentro rebosante de confianza tras arrollar al Elche por 5-0 en su estreno, subrayando el potencial de un ataque con Raphinha, Lamine Yamal y Dani Olmo que promedió 2,5 goles por partido la pasada temporada. Con el Athletic habiendo logrado solo un puñado de porterías a cero la temporada pasada, el mermado y golpeado equipo de Terzic se enfrenta a una prueba monumental para frenar su caída de impulso al inicio del curso.
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