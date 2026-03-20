Getty Images Sport
Traducido por
El Athletic Club confirma que el entrenador Ernesto Valverde abandonará el club tras cuatro años al frente del equipo, mientras el conjunto de La Liga se fija en el exentrenador del Borussia Dortmund para sustituirlo
Mensaje de despedida de Valverde
La noticia fue toda una sorpresa, ya que se produjo justo antes del parón internacional, pero la decisión general de marcharse es algo que los aficionados quizá ya veían venir. Valverde había eludido constantemente las preguntas sobre su futuro en las últimas ruedas de prensa, y los cuatro años han demostrado históricamente ser el límite de sus etapas como entrenador. Valverde se dirigió directamente a los aficionados en el vídeo de anuncio, dejando claro que su atención sigue centrada por completo en el trabajo que tiene entre manos.
«Esta comparecencia es para anunciar que la próxima temporada no seré el entrenador del Athletic», declaró el club. «Es una decisión que llevo tiempo meditando y que también he discutido con el club. Quería compartirla con vosotros. Al mismo tiempo, quiero destacar que nos quedan diez partidos importantes de liga, empezando este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos alcanzar nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo daremos todo y que, sin duda, si todos nos mantenemos unidos, podemos conseguir, sin lugar a dudas». El Athletic se hizo eco de este sentimiento en su propio mensaje de despedida. «Quedan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar. Aún nos queda por darte una despedida como es debido, entrenador».
- Getty Images Sport
Una figura legendaria en San Mamés
Esta es la tercera etapa de Valverde al frente de los Leones, tras haber dirigido el club anteriormente entre 2003-05 y 2013-17, y alcanzará los 495 partidos como entrenador cuando el Athletic se enfrente al Real Betis el domingo, una cifra que le convierte en el técnico que más partidos ha dirigido en la historia del club. Está a un paso del notable hito de los 500. Su palmarés incluye la Supercopa de la temporada 2015-16 y la Copa del Rey de la temporada 2023-24, esta última permitiendo a la afición del Athletic sacar La Gabarra, el famoso desfile de barcos por el río Nervión, por primera vez en 40 años. También logró dos clasificaciones para la Liga de Campeones durante su segunda etapa. Antes de su carrera como entrenador, Valverde pasó seis temporadas en el Athletic como jugador entre 1990 y 1996, disputando 188 partidos y marcando 50 goles. Es, sin duda, una leyenda del club.
Terzic se perfila como favorito
El director deportivo del Athletic, Mikel González, había insinuado en los últimos días que en las próximas semanas se mantendrían conversaciones con Valverde sobre su futuro, y, según se informa, el presidente Jon Uriarte no ha escatimado esfuerzos para convencer al entrenador de que se quede. Esos esfuerzos han resultado finalmente infructuosos, y ahora la atención se centra en encontrar un sucesor. Hay varios nombres en liza. Andoni Iraola, el entrenador del Bournemouth que ha causado una gran impresión en la Premier League y que comparte la identidad vasca del Athletic, se considera una opción muy adecuada. Íñigo Pérez es otra opción. Sin embargo, AS informa de que el candidato preferido actualmente por Uriarte es Edin Terzic, el entrenador alemán de 43 años que llevó al Borussia Dortmund a la final de la Liga de Campeones en 2024, donde cayeron derrotados ante el Real Madrid. Terzic ganó la Copa de Alemania con el Dortmund y ha trabajado a las órdenes de algunos de los principales entrenadores del fútbol, entre ellos Jürgen Klopp, Slaven Bilić y Lucien Favre.
- Getty Images Sport
El Athletic se centra en la recta final
El Athletic lucha por la plaza de la Liga de Conferencias que se obtiene al quedar quinto o sexto en La Liga, y le quedan diez partidos para asegurársela. La trayectoria de Valverde en el club hace que su despedida al final de la temporada prometa ser un acontecimiento memorable, pero, por ahora, ha dejado claro que el fútbol es lo primero. Si el Athletic consigue su plaza en Europa para la próxima temporada, las celebraciones al final de esta campaña serán aún más grandes.
Anuncios