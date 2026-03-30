Raffaele Palladino, que sustituyó el pasado 11 de noviembre al destituido Juric, puede iniciar otra etapa de éxitos en Bérgamo, a la vista de los buenos resultados obtenidos en estos cinco meses.
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El Atalanta vuelve a apostar por Palladino: renovación y proyecto a largo plazo
YA ESTÁ LISTA LA RENOVACIÓN
El Atalanta, aprovechando el parón de la liga, está planificando el futuro de sus grandes figuras. Dentro de tres meses comenzarán las negociaciones, pero las bases del futuro se sientan en el equipo juvenil. Empezando por el entrenador del equipo, Palladino, cuyo contrato expira en 2027. Tras sustituir a Juric el 11 de noviembre, se ha ganado la confianza de los Percassi al llevar al equipo del puesto 13 al 7 en la lucha por Europa, clasificándose para los octavos de final de la Champions y la semifinal de la Copa de Italia. El club cree en él y apuesta por proyectos a largo plazo, por lo que ya le habría propuesto la renovación. En sus últimas declaraciones, el técnico parece cada vez más proyectado hacia el futuro, hacia el trabajo que hay que llevar a cabo en los próximos meses en un Bérgamo tan ambicioso como él, que sigue soñando con la Europa más bella.
NUEVA ETAPA TRAS LA MARCHA DE GASPERINI
Su contrato se prolongaría así hasta 2029, dos años más de lo acordado inicialmente. Los Percassi quieren dar continuidad al nuevo proyecto, pero también «arrancarle» a Palladino a la competencia. De hecho, en los últimos días han cobrado fuerza los rumores de malestar en Roma en torno a Gasperini tras los últimos resultados desfavorables y la eliminación de las competiciones europeas. En Bérgamo hay quien espera su regreso, pero mientras la afición giallorossa se posiciona a favor del técnico de Grugliasco, el club bergamasco está decidido a seguir con Palladino. Pasando página respecto al pasado y mirando solo hacia el futuro, para iniciar un nuevo ciclo europeo. Hasta ahora, Palladino ha obtenido una media de 1,77 puntos por partido desde que ocupa el banquillo nerazzurro. El técnico, de casi 42 años y muy ambicioso, también ha acabado en la lista del Nápoles; sin embargo, su sueño, algún día, es ir a entrenar a la Premier, a esa Inglaterra en la que estudió el idioma y el fútbol en los meses previos a su trabajo en Bérgamo.