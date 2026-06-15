Atalanta busca reforzar su centro del campo para la próxima temporada. Según Gianluca Di Marzio, el objetivo prioritario es Pierre-Emile Hojbjerg, del Olympique de Marsella. La directiva ya trabaja para ofrecer una plantilla competitiva a Maurizio Sarri, presentado hoy como nuevo entrenador. El centrocampista danés, de gran experiencia internacional, encabeza la lista de objetivos.
AFP
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El Atalanta sueña con Hojbjerg: Giuntoli también lo quería en la Juventus
Por ahora la operación parece complicada. El director deportivo, Cristiano Giuntoli, admira al centrocampista y empuja su fichaje. Ya lo siguió en la Juventus e intentó traerlo a la Serie A sin éxito.
Hojbjerg, vinculado al Marsella hasta 2028, jugó 43 partidos la temporada pasada y sumó 5 goles y 5 asistencias.