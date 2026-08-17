El Atalanta rechaza una oferta de 20 millones de euros del Fulham por el carrilero Raoul Bellanova

Este giro supone un punto de inflexión importante para Bellanova, que había quedado en un papel secundario con el anterior técnico, Raffaele Palladino, después de disputar solo 24 partidos de la Serie A la pasada temporada. Sin embargo, la llegada de Sarri a Bérgamo ha cambiado por completo la situación del jugador, ya que el veterano técnico es un gran admirador de la ética de trabajo del defensa, su resistencia física y sus explosivas cualidades técnicas. El exentrenador de la Lazio está decidido a convertirlo en una pieza clave de su esquema táctico la próxima temporada, cerrando de forma tajante la puerta al interés de la Premier League tras el primer acercamiento del Everton a comienzos de este mercado.