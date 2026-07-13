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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El Atalanta prepara una oferta oficial por Alajbegović, quien también interesa al Milan

Atalanta
Fichajes
K. Alajbegovic

El club nerazzurro está dispuesto a presentar una oferta por el jugador bosnio

El Atalanta acelera en el mercado y ficha a Kerim Alajbegović. Fabrizio Romano informa que el club de Bérgamo presentará una oferta oficial al Bayer Leverkusen por el joven talento bosnio, objetivo prioritario para reforzar la banda ofensiva.


Las negociaciones están a punto de entrar en su fase decisiva. Tras la presentación de la propuesta por parte de la Dea, comenzarán las conversaciones con el Bayer Leverkusen, propietario de los derechos del jugador. El Bayer, consciente del valor de su joya, podría recibir otras ofertas en las próximas semanas, incluida la del Milan, lo que desencadenaría una subasta por uno de los talentos más prometedores de Europa. La base de la negociación parte de 25 millones de euros.


  • LA TRAYECTORIA DE ALAJBEGOVIC

    Kerim Alajbegović, nacido en 2007, es uno de los talentos emergentes del fútbol continental. De origen bosnio, llegó a la cantera del Bayer Leverkusen en 2021 y allí progresó hasta ganarse la confianza del club alemán. Para seguir madurando, en la temporada 2025-26 fue cedido al Salzburgo, donde vivió su primera experiencia en el fútbol de alto nivel.


    Su impacto fue inmediato: disputó 44 partidos, marcó 13 goles y demostró técnica, personalidad y olfato goleador. Esas actuaciones atrajeron a varios clubes europeos, entre ellos el Atalanta, dispuesto a apostar por un jugador joven pero ya preparado para el máximo nivel.


    Con la selección absoluta de Bosnia y Herzegovina suma 14 partidos y 2 goles, incluida la victoria en la repesca contra Italia que dio el pase al Mundial, donde jugó cuatro encuentros y marcó un tanto a Catar.


    El Atalanta quiere adelantarse a la competencia. En los próximos días se sabrá si logra convencer al Bayer Leverkusen y fichar a uno de los mayores talentos del fútbol europeo.

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