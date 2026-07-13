Kerim Alajbegović, nacido en 2007, es uno de los talentos emergentes del fútbol continental. De origen bosnio, llegó a la cantera del Bayer Leverkusen en 2021 y allí progresó hasta ganarse la confianza del club alemán. Para seguir madurando, en la temporada 2025-26 fue cedido al Salzburgo, donde vivió su primera experiencia en el fútbol de alto nivel.





Su impacto fue inmediato: disputó 44 partidos, marcó 13 goles y demostró técnica, personalidad y olfato goleador. Esas actuaciones atrajeron a varios clubes europeos, entre ellos el Atalanta, dispuesto a apostar por un jugador joven pero ya preparado para el máximo nivel.





Con la selección absoluta de Bosnia y Herzegovina suma 14 partidos y 2 goles, incluida la victoria en la repesca contra Italia que dio el pase al Mundial, donde jugó cuatro encuentros y marcó un tanto a Catar.





El Atalanta quiere adelantarse a la competencia. En los próximos días se sabrá si logra convencer al Bayer Leverkusen y fichar a uno de los mayores talentos del fútbol europeo.