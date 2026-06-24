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CM Grafica nuova Alajbegovic 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El Atalanta invierte 100 millones en Giuntoli y ahora ficha a Alajbegovic, Savona y Gaetano

Atalanta
Fichajes
K. Alajbegovic
N. Savona
G. Gaetano
M. Palestra

Con las salidas de Ederson y Palestra, aumenta el poderío del club de Biela en el mercado de fichajes

El Atalanta ha obtenido un botín de 100 millones de euros con solo dos operaciones de mercado, demostrando su gran habilidad para convertir talentos en importantes plusvalías.


EDERSON

La primera operación es la venta de Ederson, centrocampista brasileño que las últimas temporadas ha brillado con la camiseta nerazzurra, al Manchester United por unos 45 millones de euros. Un gran negocio tanto para el club inglés, que se asegura un jugador ya consolidado a nivel internacional, como para el Atalanta, que saca el máximo partido a la inversión realizada en el jugador.


PESSINA

Aún más sorprendente, al menos desde el punto de vista económico, es la venta de Marco Palestra al Chelsea. El joven talento italiano, considerado una de las promesas más interesantes del panorama nacional, se marcha a Londres por unos 55 millones de euros. Una cifra que demuestra hasta qué punto el mercado internacional sigue prestando gran atención al trabajo realizado por la cantera y el departamento de ojeadores de la Dea.


  • 100 MILLONES EN CAJA

    En total, el club de Bérgamo recibirá 100 millones de euros. Este ingreso le da margen para el mercado de fichajes, aunque parte se destinará a gastos de gestión, sostenibilidad financiera y planificación futura.


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  • LE TOCA EL TURNO A GIUNTOLI

    Sin embargo, el director deportivo Cristiano Giuntoli dispondrá de un presupuesto importante para fichar, pues debe reforzar una plantilla que en las últimas temporadas se ha consolidado en la élite del fútbol italiano y ha ganado credibilidad en Europa. Entre los fichajes que Giuntoli busca para Maurizio Sarri, nuevo técnico nerazzurro, están el lateral Nicolò Savona (2003), ex Juventus y ahora en el Nottingham Forest, También interesa el centrocampista Gianluca Gaetano (2000), en conversaciones con el Cagliari, y el extremo bosnio Kerim Alajbegovic (2007), quien juega el Mundial y está en la agenda del Bayer Leverkusen, con el que su contrato vence en 2029 y una valoración de al menos 25 millones de euros.