El Atalanta invierte 100 millones en Giuntoli y ahora ficha a Alajbegovic, Savona y Gaetano

El Atalanta ha obtenido un botín de 100 millones de euros con solo dos operaciones de mercado, demostrando su gran habilidad para convertir talentos en importantes plusvalías.





EDERSON

La primera operación es la venta de Ederson, centrocampista brasileño que las últimas temporadas ha brillado con la camiseta nerazzurra, al Manchester United por unos 45 millones de euros. Un gran negocio tanto para el club inglés, que se asegura un jugador ya consolidado a nivel internacional, como para el Atalanta, que saca el máximo partido a la inversión realizada en el jugador.





PESSINA

Aún más sorprendente, al menos desde el punto de vista económico, es la venta de Marco Palestra al Chelsea. El joven talento italiano, considerado una de las promesas más interesantes del panorama nacional, se marcha a Londres por unos 55 millones de euros. Una cifra que demuestra hasta qué punto el mercado internacional sigue prestando gran atención al trabajo realizado por la cantera y el departamento de ojeadores de la Dea.



