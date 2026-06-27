El Atalanta de Cristiano Giuntoli y Maurizio Sarri está cerca de fichar a Gianluca Gaetano, centrocampista de 2000 del Cagliari y ex Nápoles.
El jugador está abierto a fichar por los nerazzurri y hay consenso para cerrar el acuerdo.
El Atalanta de Cristiano Giuntoli y Maurizio Sarri está cerca de fichar a Gianluca Gaetano, centrocampista de 2000 del Cagliari y ex Nápoles.
El jugador está abierto a fichar por los nerazzurri y hay consenso para cerrar el acuerdo.
El Cagliari y el Atalanta han acordado un traspaso de 10-11 millones más 3-4 en bonificaciones, en total unos 15 millones de euros. La última reunión fue positiva y el Cagliari está abierto a la venta.
Gaetano, formado en el Nápoles y en el Cagliari desde febrero de 2024, suma 186 partidos oficiales y 28 goles.