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gaetano cagliariGetty Images
Gianluca Minchiotti

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El Atalanta está cerca de fichar a Gaetano: las cifras del acuerdo con el Cagliari

Atalanta
G. Gaetano
Cagliari
Fichajes

El centrocampista está abierto al traspaso y las negociaciones entre los clubes avanzan bien.

El Atalanta de Cristiano Giuntoli y Maurizio Sarri está cerca de fichar a Gianluca Gaetano, centrocampista de 2000 del Cagliari y ex Nápoles.


El jugador está abierto a fichar por los nerazzurri y hay consenso para cerrar el acuerdo.

  • LAS CIFRAS

    El Cagliari y el Atalanta han acordado un traspaso de 10-11 millones más 3-4 en bonificaciones, en total unos 15 millones de euros. La última reunión fue positiva y el Cagliari está abierto a la venta.


    Gaetano, formado en el Nápoles y en el Cagliari desde febrero de 2024, suma 186 partidos oficiales y 28 goles.


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