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Arthur Atta UdineseGetty Images

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El Atalanta compite con el Inter y el Nápoles por Atta: negociaciones con el Udinese, cifras y detalles

Atalanta
Inter Milán
Udinese
A. Atta
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Fichajes
Serie A

La joya del Udinese está en el punto de mira del mercado; además del club milanés, también se suma la Dea.

Todos quieren a Arthur Atta.


El centrocampista, nacido en 2003, es uno de los nombres más cotizados del mercado de fichajes de verano y la lista de pretendientes de la joya del Udinese no para de crecer.


Tras el interés del Inter, otro club se ha sumado a la puja.

  • ATALANTA SE INTERESA POR ATTA: SARRI DA SU VISTOS BUENO

    Según Il Messaggero Veneto, el Atalanta se ha interesado por Atta.


    El club de Bérgamo quiere regalar al nuevo técnico, Maurizio Sarri, un centrocampista de calidad para su 4-3-3.


    El centrocampista, de 23 años y autor de 5 goles y 4 asistencias la pasada temporada, ya cuenta con el visto bueno del técnico.

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  • NEGOCIACIONES CON EL UDINESE: PRECIO ACORDADO

    Según Il Messaggero Veneto, el director deportivo del Atalanta, Cristiano Giuntoli, llamó al Udinese para preguntar por el precio de Atta. El club friulano pide 30 millones de euros más bonificaciones que podrían llegar a 40.


    La operación es viable para la Dea gracias a los 45 millones recibidos por la venta de Ederson al Manchester United.

  • LA ESTRATEGIA DEL INTER

    El Udinese ha fijado el precio y los interesados ya lo saben. Entre ellos está el Inter, que se ha reunido con la directiva friulana para hablar de Oumar Solet, objetivo defensivo, y para preguntar por Atta.


    El mediocampista nacido en 2003 no es el único seguido por los nerazzurri, pero se suma a una lista encabezada por CurtisJones. El inglés, que dejará el Liverpool, es el favorito de Chivu por su mayor físico, completitud y experiencia. No obstante, las negociaciones con los Reds no avanzan por sus altas pretensiones (entre 30 y 40 millones de euros), consideradas excesivas por el Inter. Con Manu Koné, del Roma, cada vez más lejos, ha surgido la opción Atta para el futuro.

  • EL INTERÉS DEL NÁPOLES

    El exjugador del Metz lleva tiempo en la mira del Nápoles, que lo ha seguido con insistencia y puede aprovechar las buenas relaciones entre el presidente Aurelio De Laurentiis y la familia Pozzo.