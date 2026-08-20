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El Aston Villa sufre un revés con Taylor Harwood-Bellis después de que el Southampton rechace una oferta de 18 millones de libras esterlinas
El Southampton se mantiene firme con la estrella de Inglaterra
El Aston Villa ha visto rechazada por el Southampton una oferta de aproximadamente 18 millones de libras, más variables adicionales, por el central Harwood-Bellis. El club de Birmingham, que se prepara para una exigente campaña a nivel nacional y europeo, identificó al jugador de 24 años como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones defensivas tras salidas importantes de Villa Park.
Se entiende que el Southampton, que la temporada pasada terminó cuarto en la Championship antes de una controvertida eliminación en el play-off tras el escándalo del 'Spygate', busca una cantidad cercana a los 25 millones de libras por el defensa. Después de haber invertido mucho en el propio jugador, el club de la costa sur no tiene una presión inmediata para vender y cree que su valor refleja su condición de internacional absoluto con Inglaterra.
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Llenar el vacío dejado por Konsa
La urgencia detrás del interés de Emery por Harwood-Bellis se debe a la inminente salida de Ezri Konsa. En estos momentos, el defensa inglés tiene previsto fichar por el Arsenal en una operación valorada en más de 50 millones de libras, lo que dejaría un enorme vacío en el centro de la defensa del Villa. Con Konsa rumbo al Emirates, el Villa debe encontrar un sustituto que posea una compostura y una capacidad para sacar el balón similares.
Harwood-Bellis comenzó originalmente su carrera profesional en la cantera del Manchester City. Aunque adquirió una experiencia importante a través de varias cesiones, nunca logró dar el salto al primer equipo del Manchester City. Después se convirtió en una pieza clave del Southampton la pasada temporada, al sumar 48 apariciones en todas las competiciones, incluidas 41 en el Championship y ambos partidos de las semifinales del play-off. El defensa ya ha disputado dos encuentros con los Saints esta temporada, jugando los 90 minutos completos en la victoria por 2-0 en la Copa de la Liga contra el Colchester United y en la derrota por 2-1 en la jornada inaugural del Championship ante el Watford.
Verano de transición en Villa Park
Ha sido un verano de enormes cambios para el Aston Villa desde que levantó el trofeo de la Europa League en mayo. Impulsado por la necesidad de cuadrar las cuentas y renovar la plantilla, el club ha llevado a cabo una importante reestructuración, dando luz verde a las salidas de alto perfil de figuras clave como Youri Tielemans al Manchester United, Morgan Rogers al Chelsea y Lucas Digne al Paris Saint-Germain.
También persisten las dudas sobre el futuro de otras figuras talismánicas. El portero Emi Martinez y Ollie Watkins, máximo goleador histórico del club en la Premier League, han sido objeto de intensas especulaciones sobre posibles salidas de Birmingham. Aunque el Villa está desesperado por mantener a sus estrellas principales, el poderío económico de la élite europea sigue siendo una gran amenaza.
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Emery continúa con su campaña de fichajes
A pesar del contratiempo en las negociaciones por Harwood-Bellis, el Villa se ha mostrado activo en el mercado para asegurarse de que la plantilla siga siendo competitiva. A principios de esta semana, el club confirmó las llegadas del portero japonés Zion Suzuki y del talentoso lateral izquierdo Matteo Ruggeri. Estos fichajes se suman a las incorporaciones anteriores del centrocampista brasileño Joao Gomes, procedente del Wolves, y del prometedor delantero Johan Manzambi, del club alemán Freiburg.
Mirando al futuro, el Southampton vuelve a la acción contra el Stoke City el sábado 22 de agosto. Mientras tanto, el Aston Villa inicia este domingo su campaña 2026-27 en la Premier League con un desplazamiento para enfrentarse al Brighton & Hove Albion en el Amex Stadium.
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