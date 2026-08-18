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El Aston Villa sufre un revés con Aaron Wan-Bissaka después de que el West Ham rechace una propuesta de cesión por el exdefensa del Man Utd
El West Ham exige un traspaso permanente por el defensa
La oferta inicial del Aston Villa por Wan-Bissaka ha sido rechazada rápidamente por el West Ham, ya que el club londinense no está interesado en una salida temporal del exjugador del Manchester United, según The Athletic.
El Villa había propuesto una cesión simple por el jugador de 28 años, pero el West Ham insiste en un traspaso permanente mientras busca recuperar fondos tras su descenso al Championship.
El conjunto del este de Londres valora actualmente al lateral en aproximadamente 25 millones de libras (33,5 millones de dólares), una cifra que el Villa espera rebajar en los próximos días. A pesar del rechazo inicial, el equipo de Unai Emery no se desanima y se espera que vuelva con una propuesta revisada.
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La salida de Nedeljkovic allana el camino para la llegada
La urgencia por asegurarse a Wan-Bissaka ha aumentado ante la inminente salida de Kosta Nedeljkovic. El joven defensa serbio, que tuvo problemas para disponer de minutos con regularidad en Villa Park, pone rumbo a Escocia para ganar más experiencia. Los informes indican que Nedeljkovic está a punto de unirse al Rangers en calidad de cedido por una temporada, en una operación que incluye un compromiso financiero específico de cara al futuro.
La operación por el joven es estratégica, ya que Nedeljkovic se incorporará al Rangers después de una cesión de 18 meses en el RB Leipzig de la Bundesliga al inicio de su carrera. Al dar salida al jugador de 20 años, Emery puede asegurarse de que su plantilla tenga la profundidad y la experiencia necesarias para mantener su alto nivel en la máxima categoría.
Wan-Bissaka busca regresar a la máxima categoría
Para Wan-Bissaka, un traslado a Villa Park supone un salvavidas vital para seguir en la Premier League. El defensa ha atravesado un periodo difícil en el West Ham, después de haber formado parte de la plantilla que sufrió el descenso la pasada temporada. Su condición de titular habitual también se vio comprometida hacia el final de la campaña, ya que Kyle Walker-Peters le quitó con frecuencia el puesto en la alineación.
A pesar de los problemas colectivos del West Ham, Wan-Bissaka ha mantenido un perfil individual alto, especialmente en el escenario internacional. Sigue siendo una figura clave para la RD Congo, tras haber sido titular en los cuatro partidos de su selección durante el reciente Mundial. Ese pedigrí internacional es exactamente lo que busca Emery para elevar la calidad de su línea defensiva.
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Emery continúa con la ambiciosa remodelación de la plantilla
La búsqueda de la exestrella del Manchester United es solo una pieza más de un verano muy ajetreado para Emery. El club se ha mostrado proactivo en el mercado, autorizando varias operaciones de alto perfil para garantizar que la plantilla esté equilibrada y sea competitiva. Aunque ha perdido activos clave como Morgan Rogers, que se ha marchado al Chelsea en una operación récord, ha respondido incorporando talento fresco como Joao Gomes y Alejandro Garnacho.
La estrategia de fichajes del Villa se ha centrado en identificar jugadores con experiencia contrastada en la Premier League que puedan entrar directamente en el once inicial o ejercer presión inmediata sobre los titulares.
Wan-Bissaka encaja perfectamente en este perfil, con 190 partidos con el Manchester United y la reputación de ser uno de los mejores defensores del país en el uno contra uno.
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