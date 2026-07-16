Según Fabrizio Romano y The Athletic, el Aston Villa considera fichar a Palhinha, del que el Bayern quiere deshacerse.
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¡El Aston Villa se suma! ¿Un centrocampista del Bayern de Múnich a punto de fichar por el campeón de la Europa League?
Según Romano, Palhinha está en la lista de Villa para reforzar el centro del campo. El cuarto clasificado de la pasada Premier League lo ve como opción seria, pero el interés aún no se ha concretado: no hay oferta ni conversaciones con el FCB.
Sin embargo, The Athletic asegura que ya han habido conversaciones y que el Villa busca una cesión, opción que no convence al Bayern. El campeón alemán prefiere vender al mediocentro de 31 años y pide unos 25 millones de euros por su traspaso; su contrato vence en 2028.
- Getty Images
El FC Bayern quiere venderlo: ¿dónde acabará Joao Palhinha?
Si fichara por el Birmingham, Palhinha seguiría en la Premier League. En 2024 el Bayern pagó 51 millones de euros al Fulham por el mediocentro, pero en Múnich no se hizo con un puesto en el once. La temporada pasada fue cedido al Tottenham, donde tuvo actuaciones decisivas para evitar el descenso.
Los Spurs no ejercieron la opción de compra, así que su futuro se convirtió en un tira y afloja. Se mencionó al Sporting, al Benfica, a la Juventus y ofertas de Arabia Saudí, y ahora el Aston Villa también entra en la puja.
El club busca refuerzos para el centro del campo. En esa demarcación, el belga Youri Tielemans fichó por el Manchester United, mientras que Amadou Onana estará varios meses de baja por rotura de ligamentos cruzados.
Con Joao Gomes, procedente del descendido Wolverhampton, el Villa ya tendría un nuevo “seis”. Para la posición de “ocho” o “diez”, todo indica que llegará Johan Manzambi, por quien, según se informa, los ingleses pagarán cerca de 70 millones de euros al SC Freiburg.
¿Joao Palhinha al Aston Villa? Sus estadísticas en la Premier League
Temporada
Club
Partidos en la Premier League
2022/23
FC Fulham
35 (3 goles)
2023/24
FC Fulham
33 (4 goles)
2025/26
Tottenham Hotspur
33 (5 goles)
Total
Fulham/Tottenham
101 (12 goles)
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