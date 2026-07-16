Si fichara por el Birmingham, Palhinha seguiría en la Premier League. En 2024 el Bayern pagó 51 millones de euros al Fulham por el mediocentro, pero en Múnich no se hizo con un puesto en el once. La temporada pasada fue cedido al Tottenham, donde tuvo actuaciones decisivas para evitar el descenso.

Los Spurs no ejercieron la opción de compra, así que su futuro se convirtió en un tira y afloja. Se mencionó al Sporting, al Benfica, a la Juventus y ofertas de Arabia Saudí, y ahora el Aston Villa también entra en la puja.

El club busca refuerzos para el centro del campo. En esa demarcación, el belga Youri Tielemans fichó por el Manchester United, mientras que Amadou Onana estará varios meses de baja por rotura de ligamentos cruzados.

Con Joao Gomes, procedente del descendido Wolverhampton, el Villa ya tendría un nuevo “seis”. Para la posición de “ocho” o “diez”, todo indica que llegará Johan Manzambi, por quien, según se informa, los ingleses pagarán cerca de 70 millones de euros al SC Freiburg.