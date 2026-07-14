El Aston Villa se mantiene firme con respecto a Dibu Martínez: «Se queda con nosotros, no vamos a dejarlo marchar». La reacción de la Juventus

Los ingleses se mantienen firmes con su portero, quien sigue tentado por la Serie A. La temporada pasada estuvo a punto de dejar Birmingham y fue cortejado, sobre todo por clubes de la Saudi Pro League. Sin embargo, el club lo retuvo y juntos ganaron la Europa League. Entonces Martínez obtuvo una promesa: si 12 meses después llegaba una buena oferta, el Aston Villa le daría luz verde.





La Juve lo sabe y puja, aunque los Villans no quieren dejarlo marchar gratis y piden una indemnización que ha bajado de 15 a menos de 10 millones. La Juve, respaldada por el «sí» del jugador, busca pagar menos. Este tira y afloja, que lleva semanas y se resolverá tras el Mundial, se complica con la postura del Villa, lo que preocupa a los bianconeri.