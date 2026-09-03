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El Aston Villa recibe un impulso importante, ya que su fichaje récord Johan Manzambi vuelve a entrenarse antes de la crucial visita al Hull
Un gran paso adelante para Manzambi
Manzambi se unió el jueves a sus compañeros del Villa en el entrenamiento, lo que supuso una noticia muy positiva para la plantilla tras su llegada este verano procedente del Freiburg. Según el Daily Mail, el centrocampista participó en la sesión colectiva mientras sigue avanzando en su recuperación de una lesión de rodilla sufrida antes de su llegada. El Villa cerró en julio un acuerdo de hasta 60 millones de libras para hacerse con sus servicios, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club. Su presencia sobre el césped de entrenamiento ha despertado la esperanza entre los aficionados de que su debut oficial pueda llegar antes de lo previsto.
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Emery pide paciencia con el estado físico
A pesar de que Manzambi ha vuelto a trabajar con el grupo, Emery ha pedido cautela y podría decidir no hacerle jugar cuando el Aston Villa viaje para medirse al Hull City el sábado. El Villa sufrió una derrota en casa por 0-1 contra el Arsenal el 31 de agosto, y Emery explicó después el calendario de rehabilitación de Manzambi. Al hablar sobre la evolución del jugador, Emery dijo: "Debemos tener cuidado. Sufrió una lesión y queremos que su regreso sea claro y fuerte, sin ningún riesgo. Progresivamente, está trabajando de forma individual y esta semana está empezando a trabajar de manera colectiva con el grupo".
Reconstrucción tras un verano de agitación
El regreso del centrocampista suizo llega en un momento vital para el Villa tras una temporada baja de profunda transformación. Después de ganar la Europa League y asegurarse la clasificación para la Champions League el curso pasado, el Villa ha remodelado su plantilla al completar 11 nuevos fichajes. Varias figuras clave se marcharon de Villa Park durante el mercado, entre ellas Morgan Rogers, que se fue al Chelsea por 117 millones de libras, y Emi Martinez, que también puso rumbo a Stamford Bridge. Youri Tielemans, Lucas Digne, Ollie Watkins y Ezri Konsa también salieron, lo que llevó a Emery a ascender a los jóvenes Brian Madjo y George Hemmings al primer equipo mientras el Villa busca el equilibrio.
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En busca de los primeros puntos de la temporada
El Aston Villa se centrará en frenar su complicado inicio cuando visite al Hull City el sábado, con la esperanza de sumar sus primeros puntos de la temporada de la Premier League tras las derrotas consecutivas ante el Brighton y el Arsenal. Si Manzambi no juega este fin de semana, Emery tratará de integrarlo después de los próximos partidos, mientras la plantilla se prepara para su exigente calendario europeo y nacional.
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