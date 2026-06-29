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El Aston Villa pide un récord en el mercado británico por Morgan Rogers, objetivo del Arsenal y el Chelsea
Una nueva valoración récord en el Reino Unido
Según el Telegraph, Villa ha fijado en 130 millones de libras el precio de salida de Rogers, de 23 años, quien brilla con Inglaterra en el Mundial.
Esa cifra superaría el récord británico de 125 millones de libras que el Liverpool pagó al Newcastle United por Alexander Isak el verano pasado.
Cláusulas de inflación de mercado y de reventa
El reciente traspaso de Elliot Anderson al Manchester City por 116 millones de libras justifica en parte la alta valoración de Rogers. El Villa no quiere vender y considera que su jugador vale más que su compañero de selección, con 18 convocatorias —seis más que Anderson— y una regularidad destacada en Europa.
Además, el 20 % de participación que retiene el Middlesbrough desde su traspaso por 15 millones en 2024 reduce el margen de beneficio del Villa, que ha elevado sus exigencias para garantizar un buen margen. Ahora el Arsenal y el Chelsea deben decidir si pagan esa cifra.
Arteta pone sus ojos en Rogers
Mikel Arteta quiere renovar el centro del campo del Arsenal tras ganar la Premier y perder la final de la Champions. El técnico busca fichar al mediocampista de 23 años.
Andrea Berta, responsable de fichajes, ya sabe qué ofrecer para traer al internacional inglés al Emirates Stadium. Como Rogers tiene contrato con el Villa hasta 2031, el club de las Midlands no tiene prisa por vender, así que el Arsenal baraja la opción de traspasar a alguna de sus estrellas para financiar la operación.
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¿Podría Martinelli influir en el fichaje de Rogers por los Gunners?
Unai Emery quiere reforzar las bandas del Villa, con o sin Rogers. Admira a Gabriel Martinelli desde su etapa en el Emirates y sabe que el Arsenal podría escuchar ofertas. Pero el alto salario del brasileño complica las cuentas del club.
El técnico del Villa prioriza fichajes que refuercen de inmediato su once, mientras el equipo se prepara para la Supercopa de la UEFA contra el PSG.