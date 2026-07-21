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El Aston Villa negocia sorpresivamente el fichaje de Alejandro Garnacho tras vender a Morgan Rogers al Chelsea en un traspaso récord
El Villa estudia un fichaje sorpresa
Según Jacob Tanswell, de The Athletic, el Aston Villa negocia el fichaje de Garnacho, del Chelsea, este verano. El club obtuvo un gran ingreso tras vender a Rogers al Chelsea por 117 millones de libras, récord británico. Aunque Manzambi reemplazará a Rogers, Emery prioriza un extremo veloz que supere a las defensas.
- Getty Images Sport
Tras la venta, surgen nuevos objetivos
Antes de la sorpresa de fichar a Garnacho, disponible en el Chelsea, Villa había apuntado a Crysencio Summerville (West Ham) e Ibrahim Mbaye (PSG) como prioridades. Mbaye acaba de contratar al agente Jorge Mendes, quien también representa a Emery. La decisión sobre Garnacho marcará este movimiento, más aún cuando Summerville ya tiene una oferta concreta de la Roma de la Serie A.
Emery baraja opciones para la delantera
Si el fichaje de Garnacho no se concreta o el jugador elige otro destino, Villa podría ir a por Nicolás Jackson, delantero del Chelsea. Emery ya lo conoce de su etapa en el Villarreal y el club valora su incorporación definitiva.
Su fichaje daría al Villa tres delanteros, junto a Ollie Watkins y Tammy Abraham, quien podría salir si llega una oferta.
- AFP
¿Y ahora qué?
La directiva del Villa debe actuar con decisión en el mercado de fichajes para completar su plantilla ofensiva antes de la temporada 2026-27. Sustituir a una figura clave como Rogers exige que Emery integre rápido a los nuevos fichajes para mantener la competitividad. Se espera que las decisiones sobre delanteros estén cerradas antes de la primera jornada de la Premier League, a mediados de agosto, cuando el Villa debutará ante el Brighton.
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