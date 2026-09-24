Buendía llamó por primera vez la atención de los grandes clubes de la Premier League durante una impresionante etapa en el Norwich City. A pesar de aquella promesa inicial, el argentino necesitó tiempo para encontrar una regularidad en su juego tras llegar a Villa Park.

Lejos de desaparecer, el futbolista de 29 años trabajó sin descanso en la sombra para seguir entrando en los planes de Emery. Su enorme determinación acabó dando sus frutos y le brindó la oportunidad de conseguir una ampliación de contrato tras una espectacular mejoría personal sobre el terreno de juego.

Emery deshizo en elogios al mediapunta el año pasado por la manera en que rescató su carrera en el Villa. «Todo lo que pasó a su alrededor, se lo merecía porque trabajó duro para recuperar su mejor nivel como jugador», dijo Emery.