El Aston Villa ha confirmado la llegada de Jackson, con el delantero de 25 años firmando un contrato de cinco años que incluye una opción por otros 12 meses.

El acuerdo permite a Unai Emery asegurarse por fin a un jugador al que admira desde su etapa juntos en LaLiga. Se entiende que el traspaso está estructurado con un pago inicial de 47,5 millones de libras y 17,5 millones de libras en variables, lo que representa un beneficio significativo para el Chelsea respecto a los 32 millones de libras que pagó al Villarreal en 2023.

El movimiento supone una especie de regreso a casa para Jackson, que vivió su etapa más productiva bajo la tutela de Emery en España. El club de Midlands dio oficialmente la bienvenida en redes sociales a su nuevo número nueve, declarando que la pareja se reencuentra. Esta vez, de granate y azul.