Según The Athletic, el equipo de Unai Emery está sentando activamente las bases para una vida después de Martinez, con el internacional japonés Suzuki identificado como el principal candidato para hacerse con el dorsal número uno. El jugador de 23 años, que está en el Parma desde 2024, disputó 22 partidos en todas las competiciones con el conjunto italiano la temporada pasada, dejando su portería a cero en seis ocasiones. Su cotización ha seguido subiendo tras sus impresionantes actuaciones en la escena internacional, donde fue titular en los cuatro partidos de Japón en el Mundial de este verano antes de su eliminación en dieciseisavos de final ante Brasil.

El interés por Suzuki no es del todo nuevo, ya que el guardameta nacido en Newark lleva varios meses en el radar del departamento de ojeadores del Villa. Anteriormente, el club había seguido otras opciones, entre ellas Robin Risser, del RC Lens, pero las condiciones físicas de Suzuki y su salida de balón lo han situado en lo más alto de la lista de candidatos. Su camino hacia Villa Park también se ha despejado tras la información de Fabrizio Romano de que el acuerdo del Paris Saint-Germain por el portero se ha venido abajo. A pesar de un acuerdo verbal por un paquete de 35 millones de euros y de un vuelo privado organizado para pasar reconocimiento médico en París, el PSG canceló el traspaso debido a complicaciones relacionadas con las comisiones del jugador y los términos con sus representantes.