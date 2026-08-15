Getty Images Sport
Traducido por
El Aston Villa acelera su interés por Zion Suzuki mientras avanzan las conversaciones sobre el traspaso de Emiliano Martinez
Suzuki emerge como el objetivo principal
Según The Athletic, el equipo de Unai Emery está sentando activamente las bases para una vida después de Martinez, con el internacional japonés Suzuki identificado como el principal candidato para hacerse con el dorsal número uno. El jugador de 23 años, que está en el Parma desde 2024, disputó 22 partidos en todas las competiciones con el conjunto italiano la temporada pasada, dejando su portería a cero en seis ocasiones. Su cotización ha seguido subiendo tras sus impresionantes actuaciones en la escena internacional, donde fue titular en los cuatro partidos de Japón en el Mundial de este verano antes de su eliminación en dieciseisavos de final ante Brasil.
El interés por Suzuki no es del todo nuevo, ya que el guardameta nacido en Newark lleva varios meses en el radar del departamento de ojeadores del Villa. Anteriormente, el club había seguido otras opciones, entre ellas Robin Risser, del RC Lens, pero las condiciones físicas de Suzuki y su salida de balón lo han situado en lo más alto de la lista de candidatos. Su camino hacia Villa Park también se ha despejado tras la información de Fabrizio Romano de que el acuerdo del Paris Saint-Germain por el portero se ha venido abajo. A pesar de un acuerdo verbal por un paquete de 35 millones de euros y de un vuelo privado organizado para pasar reconocimiento médico en París, el PSG canceló el traspaso debido a complicaciones relacionadas con las comisiones del jugador y los términos con sus representantes.
- Getty Images Sport
La situación de Martinez cambia
La búsqueda de un nuevo portero llega como una sorpresa dado el posicionamiento público del club hace apenas unas semanas. Anteriormente, el director de operaciones de fútbol del Aston Villa, Damian Vidagany, se había mostrado tajante al afirmar que el argentino seguiría en Birmingham. En declaraciones a 365scores, Vidagany afirmó: «El futuro del portero está resuelto, se queda con nosotros y no tenemos intención de dejarle salir este verano. El equipo necesita su esfuerzo y su amplia experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada».
A pesar de esas firmes declaraciones, el panorama ha cambiado mientras la Juventus sigue presionando por el exjugador del Arsenal. El gigante italiano había visto rechazadas varias ofertas progresivas anteriormente en el mercado, pero las negociaciones han llegado ahora a un punto en el que una salida se está considerando seriamente.
Un legado en Villa Park
Desde su llegada procedente del Arsenal en septiembre de 2020, Martinez se ha consolidado como uno de los porteros más fiables y carismáticos de la Premier League. Ha disputado 256 partidos con el club, convirtiéndose en un ídolo de la grada y desempeñando un papel fundamental en el triunfo del Villa en la Europa League. La pasada temporada no fue diferente, ya que participó en 44 encuentros en todas las competiciones, incluidos 32 como titular en la Premier League.
La posible venta de Martinez se sumaría a lo que ya está siendo un verano de importantes cambios en Villa Park. El club ya ha visto las salidas de jugadores consolidados del primer equipo como Morgan Rogers, Youri Tielemans y Lucas Digne, mientras Emery busca remodelar su plantilla de cara a la próxima campaña.
- AFP
Llegadas de verano e inicio de la nueva temporada
Antes de la nueva campaña, el Aston Villa ya se ha mostrado activo en el mercado de fichajes, al asegurar las incorporaciones de Johan Manzambi, procedente del Friburgo, y Joao Gomes, desde el Wolverhampton Wanderers. El equipo de Unai Emery arrancó su temporada oficial con una ajustada derrota por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA, y ahora buscará recuperarse cuando inicie su campaña de la Premier League a domicilio ante el Brighton el 23 de agosto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias